Christopher Cheeks, znany jako Chris King, został postrzelony w sobotę o 2.30 w nocy czasu miejscowego w Nashville. Informację o jego śmierci przekazała miejscowa policja, podając, że 32-letni raper został zaatakowany, gdy wraz z grupą przyjaciół stał pomiędzy Hayes Street i Church Street. Jeden z rannych w wyniku tej napaści, 29-letni mężczyzna, przekazał służbom, że do stojącej grupy dołączyły trzy osoby. W pewnym momencie miały one próbować ich okraść. 29-latek "usłyszał strzały i zdał sobie sprawę, że został trafiony" - czytamy w komunikacie policji.

Jak podają funkcjonariusze, Cheeks i jego znajomi "uciekli w różnych kierunkach". 32-letni raper został znaleziony na parkingu pobliskiego hotelu. Przewieziono go do szpitala, gdzie zmarł. Sprawą zajmują się detektywi z wydziału zabójstw policji w Nashville. Podejrzani, jak dotąd, nie zostali zatrzymani. Policja apeluje na swojej stronie o przekazywanie informacji na temat zdarzenia.

Justin Bieber żegna zamordowanego przyjaciela

Chris King zadebiutował na amerykańskiej scenie muzycznej w 2013 roku. Miał w swoim dorobku szereg płyt - ostatnią, zatytułowaną "Luck Of The Snotty 2" wydał w ubiegłym roku. W kwietniu tego roku premierę miał ostatni singiel rapera, "Seeing Double Seeing Double".