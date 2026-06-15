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Kultura i styl

Bonnie Tyler została wybudzona ze śpiączki

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Bonnie Tyler
Bonnie Tyler na nagraniach archiwalnych
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Sebastian Gollnow/PAP
Bonnie Tyler po pięciu tygodniach została wybudzona ze śpiączki, jej stan pozostaje jednak bardzo poważny - poinformowali w poniedziałek jej współpracownicy i rodzina. 75-letnia piosenkarka nie powróci na scenę w najbliższych miesiącach.

"Bonnie nie jest już w śpiączce, ale jej stan wciąż jest bardzo poważny, dlatego przebywa na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Portugalii" - przekazali krewni artystki oraz jej zespół w oświadczeniu opublikowanym na jej oficjalnej stronie. "Chociaż jej stan ulega poprawie, proces ten przebiega powoli. Lekarze pozostają przekonani, że Bonnie wróci do zdrowia, ale zajmie to trochę czasu" - czytamy.

Odwołane koncerty Bonie Tyler

Piosenkarka, znana z takich hitów jak "Its' a Heartache" czy "Holding Out for a Hero", w najbliższym czasie nie wróci do koncertowania - odwołano lub przełożono wszystkie jej występy zaplanowane do końca sierpnia. "W tej chwili wciąż mamy nadzieję, że nasze jesienne koncerty odbędą się zgodnie z planem" - podkreślili współpracownicy gwiazdy w komunikacie. "Przepraszamy wszystkich fanów Bonnie oraz organizatorów za rozczarowanie, jakie to spowoduje, wierzymy jednak, że zrozumiecie i okażecie nam wyrozumiałość w tych trudnych okolicznościach" - dodano. Bliscy Tyler podziękowali za wsparcie, ponawiając apel o uszanowanie prywatności.

Bonnie Tyler została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej po pilnej operacji, którą przeszła na początku maja. "Z przykrością informujemy, że Bonnie trafiła do szpitala w Faro w Portugalii, gdzie posiada dom, w celu przeprowadzenia pilnej operacji jelit" - informował management piosenkarki przed pięcioma tygodniami.

Redagował AM

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
MuzykaWielka BrytaniaPortugaliaZdrowie
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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