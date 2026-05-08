Bonnie Tyler w stanie śpiączki farmakologicznej po pilnej operacji

Bonnie Tyler na nagraniach archiwalnych

Management piosenkarki poinformował o jej hospitalizacji w środę. "Z przykrością informujemy, że Bonnie trafiła do szpitala w Faro w Portugalii, gdzie posiada dom, w celu przeprowadzenia pilnej operacji jelit" - podano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej artystki. "Operacja przebiegła pomyślnie, a Bonnie obecnie odzyskuje siły" - dodano.

W czwartek wieczorem przedstawiciel Tyler przekazał kolejne informacje na temat jej stanu zdrowia. - Lekarze wprowadzili Bonnie w stan śpiączki farmakologicznej, aby wspomóc jej powrót do zdrowia - powiedział rzecznik piosenkarki, którego cytuje m.in. portal BBC. - Wydamy kolejne oświadczenie, gdy tylko będzie to możliwe - dodał, prosząc o uszanowanie prywatności gwiazdy.

Dziesiątki koncertów w harmonogramie

W harmonogramie Bonnie Tyler na ten rok przewidziano jeszcze 30 koncertów, m.in. w Niemczech, Czechach, Turcji, na Malcie i w Wielkiej Brytanii. 74-letnia brytyjska piosenkarka rozpoznawalność zawdzięcza takim utworom jak "It's a Heartache", "Holding Out for a Hero" czy "If You Were a Woman (And I Was a Man)".

Światową gwiazdą Tyler (właśc. Gaynor Hopkins) stała się po nagraniu przeboju "Total Eclipse of the Heart" w 1983 roku. Na początku tego roku piosenka ta przekroczyła miliard odtworzeń na platformie Spotify. W latach 80. artystka nagrała również "The Best" - utwór spopularyzowany nieco później przez Tinę Turner. W 2013 roku Tyler reprezentowała Wielką Brytanię na Eurowizji.

