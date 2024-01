Alanis Morissette odkryła rodzinną tajemnicę. Mówi o "traumie pokoleniowej"

"Finding Your Roots" to amerykański program telewizji PBS, w którym gospodarz, historyk Henry Louis Gates Jr. ujawnia wyniki badań genealogicznych znanych osób. Alanis Morissette gościła w pierwszym odcinku wyemitowanym w 2024 roku. - Myślę, że dowiedziałam się, że jestem Żydówką, kiedy miałam 20 lat - wyznała kanadyjska piosenkarka. Jak zaznaczyła, rodzice nigdy nie dzielili się z nią i jej rodzeństwem żydowskim dziedzictwem z powodu "traumy pokoleniowej", spowodowanej doświadczeniami drugiej wojny światowej.

Dzięki "Finding Your Roots" Morissette dowiedziała się, że jej dziadkowi ze strony matki udało się uciec przed Holokaustem, a potem przez lata próbował odnaleźć swoich braci, Gyorgy'ego i Sandora Feuersteinów. Ekipa programu udała się do Izraelskiego Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem, gdzie ustaliła, że bracia zginęli w łagrach na terenie Związku Radzieckiego.

Gates Jr. powiedział piosenkarce, że jej dziadek szukał braci - świadczą o tym dokumenty odnalezione w archiwach Czerwonego Krzyża. Mężczyzna zwrócił się do organizacji o pomoc w poszukiwaniach w 1949 roku. - Nie wiedziałam o tym - przyznała Morissette mówiąc o "wytrwałości i zdolności do przetrwania" swoich przodków. Jak dodała, "zawsze była zauroczona judaizmem" i chętnie brała udział w żydowskich uroczystościach. - Teraz wiem dlaczego. To było jak powrót do domu - stwierdziła.