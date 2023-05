The Weeknd porzuca swój pseudonim? "Powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia"

- Zbliżam się do miejsca, w którym będę gotów zamknąć rozdział The Weeknd - zaznaczył Tesfaye, udzielając wywiadu Sarze Moonves dla W Magazine. Wokalista wyjaśnił jednak, że nie oznacza to zakończenia kariery muzycznej. - Wciąż będę tworzyć muzykę, może jako Abel, może dalej jako The Weeknd, ale chcę zabić (alter-ego - red.) The Weeknd i to zrobię. Próbuję zrzucić tę skórę i narodzić się na nowo - wyznał. - Album, nad którym obecnie pracuję, będzie najpewniej moim ostatnim (wydanym - red.) jako The Weeknd - wytłumaczył muzyk. - To coś, co muszę zrobić. Jako The Weeknd powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia - dodał Tesfaye. Jego ostatnia płyta studyjna Dawn FM ukazała się w styczniu 2022. Promująca ją trasa koncertowa After Hours til Dawn Stadium Tour potrwa do 7 października.