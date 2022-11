Kto zagra na ceremonii otwarcia mundialu w Katarze? Kolejne gwiazdy odmawiają organizatorom

Mistrzostwa świata w Katarze ruszają już za trzy dni, ale wciąż nie wiadomo, kto wystąpi podczas ceremonii otwarcia. Oficjalnie swój udział potwierdził tylko wokalista Jungkook z koreańskiego zespołu BTS. Media spekulują, że przed pierwszym meczem turnieju na scenie mogą pojawić się Jason Derulo czy Black Eyed Peas. Z kolei oferty katarskich organizatorów odrzuciły Dua Lipa i Shakira.

Piłkarskie mistrzostwa świata wystartują w najbliższą niedzielę, 20 listopada. W meczu otwarcia gospodarz turnieju, czyli Katar, zmierzy się na stadionie Al-Bayt w mieście Al-Khor z reprezentacją Ekwadoru. Samo spotkanie rozpocznie się o godz. 17 czasu polskiego, ale ceremonia otwarcia mundialu ma ruszyć już dwie godziny wcześniej.

Mundial w Katarze - kto zagra na ceremonii otwarcia?

Choć do pierwszego mundialowego gwizdka zostały tylko trzy dni, wciąż nie wiadomo, kto wystąpi podczas poprzedzającej start meczu ceremonii. Na pewno pojawi się na niej Jungkook, wokalista k-popowego zespołu BTS, który udział swojego członka w imprezie potwierdził już na oficjalnym twitterowym koncie. Zabraknąć nie powinno również autorek oficjalnej piosenki tegorocznego mundialu, "Light The Sky". Jedną z nich jest kanadyjska wokalistka o arabskich korzeniach Nora Fatehi, wraz z nią na scenie wystąpią zapewne inne występujące w utworze piosenkarki: Manal (Maroko), Balqees (Zjednoczone Emiraty Arabskie) i Rahma Riad (Irak).

Jungkook z BTS Silvia Elizabeth Pangaro/Shutterstock

Media informowały, że w trakcie ceremonii zagra Robbie Williams, który wystąpił już na otwarciu mistrzostw świata cztery lata temu, w Rosji. Wokalista nie potwierdził do tej pory swojego udziału w uroczystości, ale i tak wylała się już na niego fala krytyki. Kibice i komentatorzy zarzucają Williamsowi, że ogromne pieniądze przekonały go do uczestnictwa w imprezie organizowanej przez kraj wielokrotnie oskarżany o łamanie praw człowieka.

Podobne zarzuty płyną w stronę innych artystów, o których występie podczas ceremonii otwarcia lub innych imprez towarzyszących mundialowi plotkują media. Na tej liście są m.in. Black Eyed Peas, Jason Derulo, J Balvin czy Shakira, autorka kultowego już "Waka Waka", hymnu mistrzostw świata z 2010 roku, które odbyły się w RPA. Na kilka dni przed startem mundialu cytowana przez hiszpańską "Marcę" dziennikarka poinformowała - powołując się na otoczenie kolumbijskiej artystki - że ta odmówiła występu w Katarze.

Dua Lipa i Rod Stewart odmówili Katarowi

Z kolei Dua Lipa samodzielnie skomentowała plotki łączące ją z ceremonią otwarcia. "Obecnie istnieje wiele spekulacji na temat tego, że wystąpię na ceremonii otwarcia mistrzostw świata w Katarze. Będę kibicowała Anglii z daleka" - oświadczyła na początku listopada brytyjska wokalistka. W opublikowanym na Instagramie komunikacie dodała, że wybierze się do Kataru dopiero wtedy, "gdy wypełni on wszystkie zobowiązania dotyczące praw człowieka, które złożył, gdy zdobył prawo do organizacji mistrzostw świata".

Dua Lipa Shutterstock

Udziału w katarskiej imprezie na pewno nie weźmie również Rod Stewart. W rozmowie z "The Sunday Times" brytyjski piosenkarz przekazał, że ponad rok temu otrzymał ofertę występu w Katarze, za który miał dostać milion dolarów. Nie chodziło o mundial, tylko inną organizowaną w tym kraju imprezę, ale Brytyjczyk i tak odmówił. - Nie wypada tam jechać - podkreślił.

Kontrowersje wokół mistrzostw w Katarze

O tym, że to właśnie Katar zorganizuje mistrzostwa świata w 2022 roku, zdecydowano 12 lat wcześniej. Wybór od samego początku budził kontrowersje. Katar to pozbawiony piłkarskich tradycji pustynny kraj. Do tego będą to pierwsze piłkarskie mistrzostwa świata zorganizowane nie latem, a na przełomie jesieni i zimy, w samym środku sezonu. Taką decyzję podjęto ze względu na katarski klimat - w czerwcu czy lipcu temperatura często przekracza tam 45 stopni, pod koniec listopada oscyluje w granicach 30 kresek.

Ale są i inne kontrowersje wokół mistrzostw, jak doniesienia o tysiącach ofiar, jakie pociągnęła za sobą budowa turniejowej infrastruktury, a także kwestie praw kobiet i członków społeczności LGBT. Mundial w Katarze będzie zdecydowanie najdroższym w historii. Według doniesień medialnych całkowite wydatki na tę imprezę wyniosą 220-229 miliardów dolarów. To kwota niemal pięciokrotnie wyższa niż łączny koszt organizacji siedmiu poprzednich mistrzostw.

Autor:kgo//am

Źródło: "The Athletic", "Marca", tvn24.pl