Możliwe, że Taylor Swift i Travis Kelce już się pobrali. "Są bardzo różne scenariusze"
Oficjalnie nic nie wiadomo o imprezie, która ma się odbyć w słynnej hali widowiskowej Madison Square Garden na Manhattanie. Według wielu amerykańskich mediów piosenkarka Taylor Swift i futbolista Travis Kelce mają tam w piątek wziąć ślub. Jednak źródła portalu Page Six twierdzą, że para już się legalnie pobrała, a impreza ma być uroczystością dla gości.
- Są bardzo różne scenariusze. Rano w TVN24 opowiadałem, że większość mieszkańców Nowego Jorku, którzy przemieszczają się po swoim mieście metrem albo ci, którzy jeżdżą taksówkami, jest przekonana, że w Madison Square Garden w ogóle nie ma żadnej uroczystości. Że tak naprawdę to jest największa operacja, która miałaby odwrócić uwagę od prawdziwych wydarzeń, które bardzo możliwe, że rozgrywają się na jakiejś małej karaibskiej wyspie, i być może tam są Taylor Swift i Travis Kelce - powiedział na antenie po południu Piotr Kraśko, prowadzący "Fakty" TVN.
Inne źródła, jak przekazał Kraśko, podają, że w Madison Square Garden (MSG) uroczystość rozpocznie się o godzinie 16 (godzina 22 w Polsce). - Ale nie jest wykluczone, że tak naprawdę do ślubu już doszło, że Taylor Swift i Travis Kelce już są mężem i żoną - zastrzegł nasz dziennikarz.
"Nie pamiętam ślubu, o którym tak niewiele byłoby wiadomo"
Według informacji, do których dotarł Kraśko, impreza w MSG ma kosztować 50 milionów dolarów (około 187 milionów złotych), a nie 20 milionów dolarów (około 75 milionów złotych), jak podają niektóre media. Ponadto Swift i Kelce mieli przekazać 26 milionów dolarów (około 97 milionów złotych) przeróżnym organizacjom charytatywnym, od Nowego Jorku po Kansas City. Travis Kelce gra dla zespołu Kansas City Chiefs.
- Specjalne dekoracje ślubne przygotowywane były tutaj w Nowym Jorku. Co ciekawe, w Sydney przygotowywano podobno ulubione cukierki Taylor Swift, które wysłano z Sydney tutaj do Nowego Jorku, a w Kansas City, w jednej z cukierni, przygotowywane są ukochane ciasteczka, nazywane tam Taylor i Travis Cookies, ukochane ciasteczka Travisa Kelce, które wysyłane są z Kansas City tutaj do Nowego Jorku - mówił Kraśko.
Dziennikarz przypomniał, że hala MSG ma bogatą historię. W poprzednim budynku mającym ten szyld, w 1962 roku, Marilyn Monroe śpiewała "Happy Birthday, Mr. President" Johnowi Kennedy'emu. Historia Madison Square Garden sięga 1879 roku - obecna siedziba to czwarty budynek noszący tę nazwę, została otwarta w 1968 roku.
- Magiczne miejsce w Nowym Jorku, niezwykła ceremonia ślubna. No, nie pamiętam ślubu, o którym tak niewiele byłoby wiadomo - ocenił Piotr Kraśko.