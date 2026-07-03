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Kultura i styl

Możliwe, że Taylor Swift i Travis Kelce już się pobrali. "Są bardzo różne scenariusze"

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Travis Kelce i Taylor Swift
Czy Taylor Swift i Travis Kelce już się pobrali? Relacja Piotra Kraśki z Nowego Jorku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: JOHN G. MABANGLO/PAP/EPA
Według portalu Page Six Taylor Swift i Travis Kelce już się pobrali, a impreza, która ma się odbyć w piątek wieczorem w Nowym Jorku, to już wesele. Prowadzący "Fakty" TVN Piotr Kraśko, który jest na miejscu, słyszał różne teorie od mieszkańców miasta.

Oficjalnie nic nie wiadomo o imprezie, która ma się odbyć w słynnej hali widowiskowej Madison Square Garden na Manhattanie. Według wielu amerykańskich mediów piosenkarka Taylor Swift i futbolista Travis Kelce mają tam w piątek wziąć ślub. Jednak źródła portalu Page Six twierdzą, że para już się legalnie pobrała, a impreza ma być uroczystością dla gości.

- Są bardzo różne scenariusze. Rano w TVN24 opowiadałem, że większość mieszkańców Nowego Jorku, którzy przemieszczają się po swoim mieście metrem albo ci, którzy jeżdżą taksówkami, jest przekonana, że w Madison Square Garden w ogóle nie ma żadnej uroczystości. Że tak naprawdę to jest największa operacja, która miałaby odwrócić uwagę od prawdziwych wydarzeń, które bardzo możliwe, że rozgrywają się na jakiejś małej karaibskiej wyspie, i być może tam są Taylor Swift i Travis Kelce - powiedział na antenie po południu Piotr Kraśko, prowadzący "Fakty" TVN.

Przygotowania przed Madison Square Garden
Przygotowania przed Madison Square Garden
Źródło zdjęcia: OLGA FEDOROVA/PAP/EPA

Inne źródła, jak przekazał Kraśko, podają, że w Madison Square Garden (MSG) uroczystość rozpocznie się o godzinie 16 (godzina 22 w Polsce). - Ale nie jest wykluczone, że tak naprawdę do ślubu już doszło, że Taylor Swift i Travis Kelce już są mężem i żoną - zastrzegł nasz dziennikarz.

Ślub Taylor Swift. Przygotowania w Madison Square Garden. Materiał Justyny Kazimierczak
Źródło: Justyna Kazimierczak/TVN24

"Nie pamiętam ślubu, o którym tak niewiele byłoby wiadomo"

Według informacji, do których dotarł Kraśko, impreza w MSG ma kosztować 50 milionów dolarów (około 187 milionów złotych), a nie 20 milionów dolarów (około 75 milionów złotych), jak podają niektóre media. Ponadto Swift i Kelce mieli przekazać 26 milionów dolarów (około 97 milionów złotych) przeróżnym organizacjom charytatywnym, od Nowego Jorku po Kansas City. Travis Kelce gra dla zespołu Kansas City Chiefs.

Madison Square Garden
Madison Square Garden
Źródło zdjęcia: OLGA FEDOROVA/PAP/EPA

- Specjalne dekoracje ślubne przygotowywane były tutaj w Nowym Jorku. Co ciekawe, w Sydney przygotowywano podobno ulubione cukierki Taylor Swift, które wysłano z Sydney tutaj do Nowego Jorku, a w Kansas City, w jednej z cukierni, przygotowywane są ukochane ciasteczka, nazywane tam Taylor i Travis Cookies, ukochane ciasteczka Travisa Kelce, które wysyłane są z Kansas City tutaj do Nowego Jorku - mówił Kraśko.

Dziennikarz przypomniał, że hala MSG ma bogatą historię. W poprzednim budynku mającym ten szyld, w 1962 roku, Marilyn Monroe śpiewała "Happy Birthday, Mr. President" Johnowi Kennedy'emu. Historia Madison Square Garden sięga 1879 roku - obecna siedziba to czwarty budynek noszący tę nazwę, została otwarta w 1968 roku.

- Magiczne miejsce w Nowym Jorku, niezwykła ceremonia ślubna. No, nie pamiętam ślubu, o którym tak niewiele byłoby wiadomo - ocenił Piotr Kraśko. 

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Taylor SwiftNowy JorkUSAMuzykaRozrywka
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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