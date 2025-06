"Dziko zabawna" komedia już na Max. O czym jest "Mountainhead"

SUKCESJA | zwiastun 4 sezonu | HBO Max Źródło: HBO Max Polska

Lista filmów i seriali spod znaku "eat the rich", które są satyrą na przedstawicieli jednego procenta najbogatszych, staje się w ostatnich latach coraz dłuższa. Są na niej obsypane nagrodami "W trójkącie" i "The Square" Rubena Ostlunda, oscarowy "Parasite", brytyjski "Saltburn", satyryczny serial "Biały lotos", czarna komedia "Menu" i oczywiście ikoniczna dla takich produkcji "Sukcesja". Teraz Jesse Armstrong, twórca serialu o rodzinie Royów, wraca do podobnej tematyki. Brytyjski scenarzysta i producent bierze na warsztat technologicznych miliarderów. O "Mountainhead" pisze się, że to film o Elonie Musku i jego kolegach.

Kadr z filmu "Mountainhead" Źródło: materiały prasowe/Warner Bros

"Mountainhead" - o czym jest film

Czworo ekstremalnie bogatych przyjaciół spotyka się w odosobnionym miejscu - w nowej, położnej w górach, pretensjonalnej rezydencji o nazwie Mountainhead. Umówili się na grę w pokera. Steve Carell gra Randalla Garetta, mentora w stylu Petera Thiela - choć choroba nowotworowa upodabnia go też do Steve'a Jobsa. Ramy Youseff gra Jeffa Abredaziego, twórcę narzędzia do moderowania mediów społecznościowych. Jason Schwartzman wcielił się w Hogo Van Yalka, twórcę superaplikacji lifestylowej. To on jest gospodarzem spotkania, najmniej bogatym z nich wszystkich (wyceniany na "ledwie" 521 mln dolarów). Stara się zaimponować gościom rezydencją i dorównać bogatszym w konwersacji, ćwicząc wcześniej jej przebieg. Pokpiwają z niego bez litości.

Kadr z filmu "Mountainhead" Źródło: materiały prasowe/Warner Bros

Wśród nich najjaśniej świecącą gwiazdą jest Venis Parish (Cory Michael Smith), najbogatszy człowiek na świecie, dyrektor generalny firmy zajmującej się sztuczną inteligencją. Jak zauważa "Guardian", w tym skrajnym nihiliście, który "ma nikłe pojęcie o rzeczywistości" i "nieuleczalną potrzebę potwierdzania własnej męskości", można dostrzec Elona Muska. Na platformie społecznościowej o nazwie Traam (cztery miliardy użytkowników) udostępnił właśnie nowe funkcje, m.in. tworzenie deep fake'ów, co doprowadza do niepokojów politycznych i aktów przemocy w Europie i Azji. Parish ma na to gotową odpowiedź: "fuuck" z dwoma "u".

"Mountainhead" ma konstrukcję farsy. Bezduszność jednego z czwórki, obiekcje drugiego, niepewność trzeciego i desperacja czwartego prowadzą do nieuniknionego wybuchu.

"Dziko zabawna, nieco płytka"

Recenzje filmu są mieszane. "The New Yorker" pisze, że komedia jest "dziko zabawna, ale nieco płytka". Przyznaje jednak, że Jesse Armstrong nie miał prostego zadania. "Niełatwo jest tworzyć fikcyjnych potentatów technologicznych na tyle ekstrawaganckich, by oczarować publiczność, gdy codziennie jesteśmy zalewani wiadomościami o Musku, rozpraszającym uwagę inwestorze, zagorzałym graczu, rzekomo nadużywającym ketaminy (zaprzecza temu), który spłodził co najmniej czternaścioro dzieci z wieloma kobietami".

Kadr z filmu "Mountainhead" Źródło: materiały prasowe/Warner Bros

"Guardian" pyta w podobnym duchu: "Jak można przetworzyć w satyrę bieżące wydarzenia, które rozwijają się w tempie zbyt szybkim, by za nimi nadążyć?". I zarzuca filmowi brak istotnego przesłania. "Variety" przekonuje jednak, że jeśli nie będziemy od "Mountainhead" oczekiwać głębi psychologicznej na miarę "Sukcesji", możemy się naprawdę porządnie pośmiać.

Max należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.