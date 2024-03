Po "Teściowie 2" czas na "Morderczynie". Serial z Izabelą Kuną od dziś w Playerze  

Znaną m.in. z produkcji "Teściowie" czy "Listy do M." Izabelę Kunę można oglądać w kolejnej produkcji. Serial "Morderczynie" z jej udziałem już od 8 marca dostępny jest na platformie Player. W rolach głównych występują także Maja Pankiewicz i Eliza Rycembel.

Inspirowany książką "Polskie morderczynie" Katarzyny Bondy serial "Morderczynie" opowiada historię Karoliny (Maja Pankiewicz), dzielnicowej warszawskiej komendy, która usiłuje rozwikłać zagadkę tajemniczego zniknięcia jej ojca. Równolegle z jego poszukiwaniami Karolina wszczyna także dochodzenie w sprawie morderstwa w lokalnej melinie. Wchodzi też w ryzykowną relację z młodą kobietą, podejrzewaną o zbrodnie. Wszystko to prowadzi ją do miejsca, w którym zdaje sobie sprawę, że do pokonania zła konieczne będzie przekroczenie prawa i "pobrudzenie rąk" krwią.