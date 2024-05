Monika Olejnik o walce z nowotworem. Przeszła operację i zachęca do regularnych badań

U Moniki Olejnik zdiagnozowano raka piersi. Dziennikarka TVN24 poinformowała o chorobie w niedzielę. W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie zaapelowała do obserwatorów swojego profilu, by nie zaniedbywali regularnych badań.

Dziennikarka TVN24 zaapelowała do innych, by regularnie się badali i "nie poddawali się po badaniach". "Bądźcie proszę aktywni sportowo" - zaapelowała Olejnik. Jak wyjaśniła, pasja sportowa i systematyczne treningi od ponad 20 lat bardzo jej pomogły. "Miałam tak potrzebną mi siłę" - pisze dziennikarka.

Monika Olejnik o walce z nowotworem

Zachęcając do badań profilaktycznych, Monika Olejnik podkreśliła, że to właśnie one mogą pomóc w wczesnym wykryciu nowotworu i "uratować życie". "Nie bójcie się pytać lekarzy co jeszcze warto przebadać!" - zaapelowała. "Jeśli tylko minutę w miesiącu poświęcicie na pytanie - Czy się badasz/badałaś profilaktycznie? To wszyscy będziemy szczęśliwsi" - oceniła.