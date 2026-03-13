Marta Nieradkiewicz pierwszy raz o chorobie: sama sobie tego guza wymacałam

Marta Nieradkiewicz w rozmowie z Moniką Olejnik Źródło: TVN24

Aktorka Marta Nieradkiewicz była gościnią najnowszego odcinka programu Moniki Olejnik. Jednemu z fragmentów rozmowy towarzyszyły wyjątkowe emocje, tak ze strony zaproszonej artystki, jak i prowadzącej dziennikarki. Mówiły o filmie "Lęk", w którym Nieradkiewicz wystąpiła wraz z Magdaleną Cielecką. Grana przez nią bohaterka towarzyszy nieuleczalnie chorej siostrze, którą próbuje namówić do leczenia.

- To był film. A tobie się przydarzyło coś, i to nie był film. Coś, co mnie się przydarzyło przed obejrzeniem tego filmu, czyli rak piersi. Jesteśmy siostrami - mówiła Monika Olejnik. - Jestem w trakcie leczenia onkologicznego. W trakcie terapii - przyznała Marta Nieradkiewicz. - Mam za sobą długą drogę, ale to jeszcze nie koniec - dodała.

Marta Nieradkiewicz o diagnozie

Prowadząca program przyznała, że gdy dowiedziała się, że ma raka, nie mogła w to uwierzyć. - Myślałam, że to nie są moje badania. A ty jak dowiedziałaś się o tym? - zapytała.

- Sama sobie tego guza wymacałam. Sama go odkryłam i początkowo nie mogłam w to uwierzyć. To był dla mnie szok - wyznała aktorka. - Wierzyłam, że różne rzeczy są w stanie mi się w życiu przytrafić, ale zdrowie to ja mam jak dzwon i takie rzeczy na pewno mnie nie dotyczą. Okazało się, że jest inaczej - dodała.

Jak zauważyła artystka, dzisiaj medycyna jest w zupełnie innym punkcie. - To, co nas może chronić najbardziej, to profilaktyka. Z tego miejsca namawiam... namawiamy... - zwróciła się do Moniki Olejnik. - Badajcie się. I nie poddawajcie się - stwierdziła dziennikarka, przyznając, że ujawniła swoją diagnozę właśnie po to, by inne kobiety poszły się badać. - Ja też namawiam wszystkie siostry, koleżanki, matki, córki, babki, sąsiadki: badajcie się. Bo to jest najlepsza ochrona dla nas wszystkich. Ale też bądźmy dobrej myśli, bo naprawdę dzisiaj leczenie nowotworów wygląda zupełnie inaczej - mówi aktorka.

W programie "Monika Olejnik. Otwarcie" Marta Nieradkiewicz opowiedziała również m.in. o swojej współpracy z reżyserami w teatrze i filmie, naturze buntowniczki i szukaniu innych dróg, ale też o 8-letniej córeczce, która zmieniła jej życie. Jak to jest być samotną mamą? - To nie jest bułka z masłem - mówi aktorka. Poniżej całość tej rozmowy.

Opracował Adam Michejda