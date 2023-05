"W #MonikaOlejnikOtwarcie dzielę się szczęściem". Dziennikarka o programie, który jest odskocznią od polityki

Gościem nowego odcinka programu "Monika Olejnik. Otwarcie" w TVN24 GO będzie Katarzyna Nosowska. Artystka opowiada o życiowym kryzysie, małżeństwie i nowej płycie. - Pięć lat temu w jakimś sensie narodziłam się na nowo. Weszłam w odważny proces dochodzenia do prawdy na swój temat. Musiałam dostać w łeb młotem, aby wybudzić się z tego absurdalnego snu - mówi.

- "Monika Olejnik. Otwarcie" to program, w którym otwieram drzwi do świata kultury, nauki, sportu i talentu. Za często jesteśmy atakowani negatywnymi emocjami. Chcę pokazać piękno, inspiracje i utalentowanych ludzi i dlatego wymyśliłam nowy multimedialny format - mówi Olejnik. - Od lat odwiedzam najważniejsze festiwale filmowe w Europie, wystawy sztuki w najciekawszych muzeach, festiwale muzyczne, mecze tenisowe i piłkarskie, pochłaniam kolejne książki, muzykę i filmy. W "Monika Olejnik. Otwarcie" po prostu dzielę się swoim szczęściem - dodaje dziennikarka. Podkreśla, że program tworzy z grupą fantastycznych ludzi, utalentowanych i gotowych na szalone wyzwania. Kto zrobił niej największe wrażenie? - Piękne było to, jak mój program zmienił się przez chwile w scenę operową. Wybitni artyści operowi Aleksandra Kurzak i Artur Ruciński specjalnie dla mnie zaśpiewali na żywo - mówi.

Aleksandra Kurzak: "Skłamałabym, mówiąc, że w operze nie ma zazdrości" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Otwarcie o życiu

Olejnik twierdzi, że rozmowy są dla niej odskocznią od polityki. - Tę nadal uwielbiam i wciąż jest dla mnie narkotykiem. W tym programie robię wywiady z ludźmi, których znam, ale, jak się okazuje, wcale nie tak dobrze, jak myślałam. Dowiaduję się o nich całkiem nowych rzeczy. Czasami jest tak, że jestem przygotowana na rozmowę o twórczości, a rozmawiamy o życiu. A czasem jest odwrotnie.

Bywa, że podczas wywiadów pojawiają się trudne emocje, całkiem inne niż podczas politycznych dyskusji w "Kropce nad i". - Każda rozmowa jest inna. Szczególnie rozdzierająca moje serce i myśli była rozmowa z Kasią Figurą - mówi Olejnik. Aktorka ze łzami w oczach opowiadała o koszmarze, jaki przeżyła: "Doświadczałam zarówno przemocy fizycznej, jak psychicznej, emocjonalnej i finansowej. To wszystko działo się na oczach moich małych córek, one widziały, jak byłam bita. Nie rozumiałam, jak mając taki dar, taką rodzinę, można to wszystko niszczyć od wewnątrz".

Goście w "Monika Olejnik. Otwarcie"

Cykl ma już dwa lata, rozpoczął go wywiad z Grzegorzem Markowskim, liderem Perfectu, z powodu pandemii prowadzony online. W kolejnych odcinkach (było ich do tej pory 41) pojawiali się m.in. aktorzy Janusz Gajos czy Maja Ostaszewska, reżyserzy Jerzy Skolimowski i Agnieszka Smoczyńska, wybitny scenograf Allan Starski, projektantka mody Gosia Baczyńska, malarz Leon Tarasewicz, światowej sławy neurochirurg prof. Mirosław Ząbek czy najlepszy polski piłkarski sędzia Szymon Marciniak. - Po programie z Szymonem Marciniakiem pomyślałam "nawet jak nie znasz się na piłce, to chce ci się grać". Nasz najlepszy sędzia ma świetną energię i entuzjazm. Nagraliśmy nasz program przed Mistrzostwami Świata, a potem okazało się, że Szymon sędziował finał. To jeden z największych sukcesów Polaka w świecie w 2022 roku - wspomina Olejnik.

Marciniak: z Ronaldo mam bardzo fajną relację, ale Messi chyba mnie nie lubi Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Kogo lubi Monika Olejnik?

Dziennikarka nie ukrywa, że przygotowania do rozmowy pochłaniają jej sporo czasu. – Czasami przygotowując się do programu, wracam do wyjątkowej twórczości wybitnych twórców, z którymi od lat się przyjaźnię. Z przyjemnością po latach obejrzałam film Barbary Sass "Pokuszenie" ze świetną rola debiutującej Magdaleny Cieleckiej. Po latach nie wiem, dlaczego tak wybitny film nie znalazł się na międzynarodowych festiwalach. Przed rozmową z Arturem Rojkiem i Muńkiem z przyjemnością wracaliśmy do utworów, które znamy z czasów naszej przyjaźni. Bardzo polubiłam Ralpha Kamińskiego i wiem, dlaczego jest tak popularny - mówi dziennikarka.

Monika Olejnik i Ralph Kamiński tvn24 go

Niezwykle ważny był też program z reżyserem Jerzym Skolimowskim. - Można z niej napisać scenariusz filmowy. To był symboliczny program pełen bardzo różnych emocji, wspomnień i nadziei, kiedy film Jerzego "IO" otrzymał nagrodę w Cannes, następnie nominacje do Oscara - opowiada dziennikarka.

Skolimowski: jestem strasznym leniem, zawsze próbowałem iść na skróty Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

"Monika Olejnik. Otwarcie" to więcej niż rozmowa. Jego częścią jest cykl #MonikaKsiążkiMuzyka, w którym dziennikarka wspólnie z gośćmi poleca wartościowe książki i płyty, budując wirtualną bibliotekę. Na koniec jest felieton #TalentAktywność to #Przyszłość - o wyjątkowych ludziach, miejscach i wydarzeniach. - W tej części przed naszą kamerą usiedli m.in. twórcy najnowszego filmu "Top Gen", czyli reżyser Joseph Kosinski i operator filmu Claudio Miranda, o swojej karierze opowiadali też producentka filmowa i muzyczna Trudie Styler, żona Stinga, aktorka Magdalena Koleśnik, piosenkarka Daria Zawiałow, jeden z najmłodszych kapitanów lotnictwa Max Niemczycki, kosmonauta Sławosz Uznański i wiele innych fantastycznych osób - wymienia Olejnik.

Wokalistka, artystka Kasia Nosowska i aktor Mateusz Bieryt, każdy w swojej wyjątkowej roli - w najnowszym programie "Monika Olejnik. Otwarcie"

Nosowska: zależy mi, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Monika Olejnik to zdobywczyni najważniejszych nagród dziennikarskich, m.in. Grand Press, Wiktora i Super Wiktora, Niptela, Telekamery, Złotego Mikrofonu i Tęczowego Lauru za tolerancję. Otrzymała I nagrodę im. Bolesława Prusa za konsekwencję w dążeniu do poznania prawdy w każdych okolicznościach. Kobieta Roku "Twojego Stylu". Laureatka plebiscytu MediaTory w kategorii AuTORytet - nagrody przyznawanej przez studentów. Od początku istnienia w TVN, a następnie w TVN24 prowadzi program "Kropka nad i". Swoje programy zaczyna od słów: "Witam w wolnych mediach". W nowym programie "Monika Olejnik. Otwarcie" w TVN24GO otwiera drzwi do świata kultury, nauki, sportu i talentu. Zagrała też w filmach (role, o których mówi "wielce daleko-planowe") u reżyserów: Piotra Łazarkiewicza ("Polowanie na czarownice" ), Juliusza Machulskiego ("Volta"), Aleksandra Pietrzaka ("Juliusz") oraz w spektaklu teatralnym "Inni ludzie" w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Autorka felietonów #FelietonMoniki publikowanych w "Gazecie Wyborczej".

#MonikaOlejnikOtwarcie można oglądać w TVN24 GO. Nowy odcinek pojawia się co dwa tygodnie, w piątek.

Autor:joan//mro