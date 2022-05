Brudne zniszczone trampki za 8 tysięcy w kolekcji luksusowego domu mody. "Robienie z biedy trendu dla bogatych"

Jego autorem jest Demna (właśc. Demna Gvasalia), pochodzący z Gruzji dyrektor kreatywny domu mody Balenciaga. To za jego "panowania", w 2017 r., przez internet przetoczyły się zdjęcia niebieskiej torby za prawie 10 tys. zł, która do złudzenia przypominała słynną torbę z IKEI za kilka złotych.

O ile jednak akcesorium z tamtej kampanii można było naprawdę nabyć, o tyle sprzedawane przez Balenciagę trampki w rzeczywistości prezentują się znacznie lepiej niż na zdjęciach. Nawet te najbardziej zdarte, z limitowanej kolekcji stu par dostępnych tylko na specjalne zamówienie. To właśnie one kosztują po 1850 dolarów, czyli ok. 8300 zł za parę. W regularnej sprzedaży są modele znacznie mniej "sterane życiem" - co najwyżej wystrzępione czy lekko przetarte. Za nie zapłacić trzeba już "tylko" 2200-2800 zł (495-625 dol.), zależnie od fasonu.