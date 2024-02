W wiosennym sezonie "Milionerów" pojawi się nowość: zamiana pytania. Będzie można z niej skorzystać po osiągnięciu pułapu 40 tysięcy złotych. Uczestnicy mieli już taką możliwość w czasie pandemii, kiedy odcinki były nagrywane bez udziału publiczności. Zamiana pytania zastąpiła wtedy pytanie do publiczności. Teraz będzie czwartym kołem, obok pytania do publiczności, pół na pół i telefonu do przyjaciela. W niektórych zagranicznych edycjach "Milionerów" uczestnik może skorzystać z innego koła: pytanie do prowadzącego. Hubert Urbański w niedawnym wywiadzie stwierdził, że w polskiej wersji to nigdy się nie wydarzy. - Moim zdaniem najcudowniejszą formułą tego programu jest to, że ja nigdy nie usiądę po drugiej stronie i nigdy nie będę musiał publicznie weryfikować swojej wiedzy. To jest, mówiąc poważnie, duży komfort. Ale to fajne koło ratunkowe, widziałem je w kilku wersjach "Milionerów" - mówił dla cozatydzien.tvn.pl. CZYTAJ TEŻ: Kto układa pytania do "Milionerów"? Hubert Urbański zdradza tajemnice produkcji