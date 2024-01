Zmiana w "Milionerach". Będzie łatwiej?

Ruszył casting do kolejnej edycji "Milionerów". Po emocjach związanych z wydaniem specjalnym, w którym można było wygrać 2 miliony złotych, producenci programu szykują kolejną niespodziankę: czwarte koło ratunkowe. Nowe odcinki zobaczymy wiosną.

Specjalna edycja "Milionerów", która była emitowana na antenie TVN od 9 do 20 października 2023 roku, okazała się hitem. Każdy z dziewięciu odcinków oglądało średnio 1,3 mln widzów. Finał, w którym można było wygrać 2 miliony zł, zgromadził przed telewizorami prawie 1,54 mln widzów.

- W nowym sezonie zaskoczymy was ponownie, wprowadzając nowe koło ratunkowe: zamiana pytania. Uwaga, będzie ono dostępne dopiero po osiągnięciu pułapu 40 tysięcy złotych! - zapowiadają producenci "Milionerów". - Co cztery koła, to nie trzy - komentuje Hubert Urbański. Dotychczas uczestnicy mogli skorzystać z telefonu do przyjaciela, pół na pół i pytania do publiczności. ZOBACZ: Najlepsze momenty finałowego odcinka ostatniego sezonu "Milionerów".

Jak zgłosić się do "Milionerów"?

Trwa casting do nowej edycji programu. Aby wysłać zgłoszenie, trzeba wypełnić formularz (tvn.pl/castingi): zapoznać się z klauzulą oraz regulaminem castingu, podać swoje dane, wykonywany zawód, hobby, dodać "zwięzły, barwny opis własnej osoby" i odpowiedzieć na kilka pytań - dlaczego to właśnie ty wygrasz nagrodę główną, na co przeznaczyłbyś pieniądze z głównej wygranej, czy lubisz ryzyko. Do formularza trzeba załączyć zdjęcie portretowe.

Osoby, które prześlą prawidłowo wypełnione zgłoszenie i spełniają zasady regulaminu (m.in. mają skończone 18 lat, nigdy nie współpracowały z organizatorem, producentem oraz spółkami związanymi z teleturniejem) są zapraszane na casting. To spotkanie online z dwuosobową komisją. Spotkanie trwa ok. 15-20 minut, podczas których uczestnik odpowiada na pytania otwarte z różnych dziedzin. Dzięki tej formule kandydat ma okazję sprawdzić się jak wypada przed kamerą, jak radzi sobie z tremą i ze stresem, gdzie są jego mocne i słabe strony. Osoba, która pomyślnie przejdzie rozmowę, na koniec słyszy radę, żeby odświeżyła sobie wiedzę ze szkoły średniej i ćwiczyła refleks, bo to od niego w dużej mierze zależy, czy zasiądzie naprzeciwko Huberta Urbańskiego.

