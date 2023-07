W "Milionerach" do wygrania dwa miliony złotych. Właśnie trwają castingi do specjalnej edycji programu

W jesiennej edycji "Milionerów" będzie można wygrać dwa miliony złotych. Castingi do programu trwają do 15 lipca. Wyglądają tak samo, jak w przypadku standardowych edycji. Z jakich etapów się składają?

Edycja specjalna "Milionerów" będzie się składać z dziewięciu odcinków. Osiem z nich toczy się według standardowego scenariusza: uczestnicy grają o milion złotych. Ci, którym uda się zasiąść w fotelu naprzeciwko Huberta Urbańskiego i odpowiedzą na co najmniej siedem pytań, spotkają się w odcinku dziewiątym - finałowym. Znowu zmierzą się w konkurencji KPTL (kto pierwszy ten lepszy). Osoba, która najszybciej udzieli poprawnej odpowiedzi, będzie miała szansę zagrać o dwa miliony i zatrzymać część poprzedniej wygranej. Wszystkie kwoty w odcinku finałowym będą podwojone. Uczestnik będzie też sam decydował, w którym miejscu ustawić drugi tzw. próg gwarantowany. - Tego jeszcze u nas nie było - mówi Hubert Urbański.

Jak zgłosić się do "Milionerów"?

Aby wysłać zgłoszenie, trzeba wypełnić formularz (tvn.pl/castingi): zapoznać się z klauzulą oraz regulaminem castingu, podać swoje dane, wykonywany zawód, hobby, dodać "zwięzły, barwny opis własnej osoby" i odpowiedzieć na kilka pytań - dlaczego to właśnie ty wygrasz dwa miliony, na co przeznaczyłbyś pieniądze z głównej wygranej, czy lubisz ryzyko. Do formularza trzeba załączyć zdjęcie portretowe.

Osoby, które prześlą prawidłowo wypełnione zgłoszenie i spełniają zasady regulaminu (m.in. mają skończone 18 lat, nigdy nie współpracowały z organizatorem, producentem oraz spółkami związanymi z teleturniejem) są zapraszane na casting. To spotkanie online z dwuosobową komisją. Spotkanie trwa ok. 15-20 minut, podczas których uczestnik odpowiada na pytania otwarte z różnych dziedzin. Dzięki tej formule kandydat ma okazję sprawdzić się jak wypada przed kamerą, jak radzi sobie z tremą i ze stresem, gdzie są jego mocne i słabe strony. Osoba, która pomyślnie przejdzie rozmowę, na koniec słyszy radę, żeby odświeżyła sobie wiedzę ze szkoły średniej i ćwiczyła refleks, bo to od niego w dużej mierze zależy, czy zasiądzie naprzeciwko Huberta Urbańskiego.

Drugi etap to nagrania w studiu. Uczestnik jest na nie zapraszany w ciągu kilkunastu dni od spotkania online. Siada w jednym z sześciu foteli. Jeśli najszybciej poprawnie odpowie na pytanie wstępne (KPTL), zaczyna grę o milion złotych. Pięć pozostałych osób ma szansę na wyjście do gry jeszcze w tym samym odcinku, ale zależy to od powodzenia gry uczestnika, który wyszedł jako pierwszy. W przeciwieństwie do odcinków regularnych, w eliminacyjnych odcinkach specjalnych, na jednym sześciu foteli w rozgrywce KPTL można usiąść tylko raz. Udział w eliminacjach w odcinkach specjalnych nie wyklucza jednak możliwości udziału w eliminacjach w odcinkach regularnych. Tu, w odcinkach regularnych, można próbować szczęścia dalej - w etapie eliminacji w studiu można brać udział aż do skutku. Ale szansę na grę o milion ma się tylko raz - nawet gdy odpadnie się na pierwszym pytaniu za 500 złotych.

Kiedy odcinki specjalne "Milionerów"?

"Milionerzy" po raz pierwszy zostali wyemitowany na antenie TVN w 1999 roku. Jak dotąd w Polsce milion został wygrany pięć razy. W odcinkach emitowanych od 2017 r. uczestnicy wygrali łącznie ponad 42 miliony złotych. Odcinki specjalnie zobaczymy w telewizji już w październiku.

