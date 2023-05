Dziś specjalny odcinek "Milionerów" z uczestnikami programu "Azja Express". "Nie ma szans, żeby cokolwiek było 'ustawione'"

Paulina Krupińska i Wojciech Łozowski oraz Krystian Pesta i Daria Ładocha wezmą udział w specjalnym odcinku "Milionerów". Będą walczyć o jak najwyższą wygraną, która zostanie przekazana Fundacji TVN. - To duży akt odwagi z ich strony - mówi Hubert Urbański.

Wielkie emocje pojawią się już na początku. Daria Ładocha i Krystian Pesta zostaną zaskoczeni pierwszym pytaniem, za 500 zł. "Jeśli ktoś chciałby stepować na stepie, to gdzie najlepiej? W Austrii, w Mongolii, na Litwie czy na Łotwie?". - Zawsze mówię, że chciałabym na te stepy akermańskie… No to gdzie one są? - zastanawia się głośno Ładocha. Kulinarna ekspertka "Dzień Dobry TVN” i aktor znany m.in. z "Behawiorysty" muszą prosić o pomoc publiczność.

"Milionerzy", odcinek specjalny "Azja Express", Daria Ładocha i Krystian Pesta "Milionerzy", odcinek specjalny "Azja Express", Daria Ładocha i Krystian Pesta x-news

Milionerzy. Wydania specjalne - czy gwiazdy mają łatwiej?

- Gwiazdy występujące w "Milionerach" wcale nie mają łatwiej niż zwykli uczestnicy. Ci ostatni martwią się, że staną się bohaterami memów i na przykład skompromitują w dziedzinie, w której uchodzą za autorytet. Znane osoby mają do stracenia nieporównywalnie więcej, bo na szali kładą swoją popularność. Dlatego uważam, że zgoda na udział w "Milionerach" to wielki akt odwagi z ich strony - powiedział TVN24.pl Hubert Urbański. W internecie pojawiają się głosy, że znani uczestnicy mają łatwiejsze pytania, a ponieważ wygrana trafia do Fundacji TVN, scenariusz programu jest układany wcześniej. - To absurd! Nasz program podlega licencji. Nie ma szans, żeby cokolwiek było "ustawione" - mówi Urbański.

Kiedy finał "Azji Express"?

Uczestnicy specjalnych wydań "Milionerów" zawsze występują w parach. Czy to ułatwia, czy utrudnia zdobycie głównej wygranej? To zależy. - Gdy uczestnicy dobrze się znają i lubią, to występ w duecie do kwadratu podnosi ich percepcję i możliwości. Mają do siebie zaufanie i czują się pewniej. Na przykład Szymon Hołownia i Marcin Prokop rozumieli się bez słów. Ale gdy duet jest tworzony tylko na potrzeby "Milionerów", to nie zawsze jest łatwo ustalić wspólną odpowiedź - mówi Urbański.

Prezenterka Paulina Krupińska, artysta Wojciech Łozowski oraz aktor Krystian Pesta i Daria Ładocha, prowadząca "Azji Express", znają się dobrze, bo wszyscy brali udział w trzeciej edycji programu. Finał programu w sobotę o godz. 20 na antenie TVN.

"Milionerzy" wydanie specjalne z uczestnikami "Azja Express" we wtorek 24 maja o 20:55 na antenie TVN.

Autor:joan//mro

Źródło: mat. prasowe TVN, Instagram