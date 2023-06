W "Milionerach" będzie można wygrać dwa miliony. Co jeszcze się zmieni?

Jesienią w TVN zobaczymy specjalną edycję "Milionerów", w której będzie można wygrać dwa miliony złotych. Ruszył właśnie casting do programu. Potrwa do 15 lipca. - Będą też inne zmiany - zapowiada Hubert Urbański, który prowadzi teleturniej.

Edycja specjalna "Milionerów" będzie się składać z dziewięciu odcinków. - W ośmiu zawodnicy wygrywają swoje pieniądze w tej regularnej wersji, a w dziewiątym odcinku ci finaliści, którzy wygrali najwięcej, mogą przyjść jeszcze raz do studia, zaryzykować te pieniądze, które już wygrali (...) i powiedzieć: "dobra, większość z tych pieniędzy kładę na szali, po to, żeby spróbować jeszcze raz gry, ale nie o milion, tylko o dwa miliony". A potem sumujemy to wszystko. Tego jeszcze u nas nie było - wyjaśnił Urbański w "Dzień Dobry TVN".

Co nowego w "Milionerach"

To pierwszy raz, gdy w polskiej wersji podwajana jest stawka wygranej. Edycja specjalna "Milionerów" była już w tym roku wyemitowana w Niemczech - można było wygrać trzy mln euro, czyli trzy razy więcej niż w normalnych wydaniach. - Jestem mega dumny, bo to jest naprawdę coś wyjątkowego. Stawki na wszystkich poziomach będą dwa razy wyższe. Więc zamiast tysiąc złotych, będzie dwa tysiące itd. - zapowiada Urbański. Nowością będzie też ruchomy próg gwarantowany. - To jest taki eksperyment w Polsce, w niektórych krajach już to jest. Zobaczymy, jak to się przyjmie - mówi prezenter. Urbański, który prowadzi teleturniej od początku, ma już za sobą 1334 odcinki "Milionerów". Przyznaje jednak, że są ludzie, którzy znają program lepiej niż on. To facebookowa grupa fanów Hubertawka. - Ja ich dobrze znam, ale oni znają mnie i nas dziesięć razy lepiej. Z nimi jest tak, że oni naprawdę wiedzą o programie więcej niż jego twórcy na poszczególnych etapach (...) Oni potrafią na przykład zorientować się, w której edycji zmienia się podkład muzyczny przy wygranej za 10 tysięcy. Są niesamowici! - mówi Urbański.

"Milionerzy" - ile razy padła główna wygrana?

"Milionerzy" to teleturniej na brytyjskim formacie "Who Wants to Be a Millionaire?". Po raz pierwszy trafił na antenę TVN w 1999 roku. Emitowany był w latach 1999-2003, 2008-2010 i od 2017 roku do dzisiaj. Aby wygrać milion zł, trzeba poprawnie odpowiedzieć na 12 pytań. Można skorzystać z trzech podpowiedzi: pół na pół, telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności. Jak dotąd w Polsce milion został wygrany pięć razy. W odcinkach emitowanych od 2017 roku uczestniczy zdobyli łącznie 42 miliony złotych.

Autor:joan//mro

Źródło: TVN, "Dzień Dobry TVN"