Miley Cyrus wycofała się z duetu z Morrisseyem? Muzyk wydał oświadczenie

Brytyjski wokalista Morrissey poinformował o wycofaniu się Miley Cyrus z ich wspólnego projektu. Jak zaznaczył w oświadczeniu opublikowanym 24 grudnia, amerykańska artystka miała poprosić o usunięcie jej chórków z piosenki "I Am Veronica", stanowiącej część niewydanego jeszcze albumu "Bonfire of Teenagers".

"Miley Cyrus chce zostać usunięta z piosenki 'I Am Veronica', do której prawie dwa lata temu sama zgłosiła się z wokalem podkładowym" - czytamy w krótkiej notce. Zaledwie dzień wcześniej Morrissey poinformował o zerwaniu współpracy z swoim managementem oraz wycofaniu się ze współpracy z wytwórnią Capitol Records, która miała odpowiadać za wydanie płyty "Bonfire of Teenagers".