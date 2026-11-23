Kultura i styl Miley Cyrus po raz drugi wyszła za mąż. Pokazała zdjęcia ze ślubu

Miley Cyrus poślubiła perkusistę Maxxa Morando Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: JILL CONNELLY/PAP

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33-letnia piosenkarka i aktorka Miley Cyrus poślubiła swojego partnera Maxxa Morando w sobotę 21 listopada - podaje BBC. Ceremonia odbyła się w Palm Springs w Kalifornii. Artystka udostępniła w mediach społecznościowych czarno-białe zdjęcia z tego dnia.

Według magazynu "People" miała na sobie jedwabną suknię ślubną z domu mody Saint Laurent, zaprojektowaną przez Anthony'ego Vaccarello. Na smoking od Saint Laurenta postawił także 28-letni Morando. Wpis opatrzono podpisem "M+M" i białym serduszkiem wraz datą ceremonii. Według doniesień uroczystość odbyła się w posiadłości, która niegdyś należała do Franka Sinatry - relacjonuje BBC. Gości obowiązywać miały czarne stroje.

Pod wpisem pojawiły się gratulacje m. in. od słynnej projektantki Donatelli Versace, piosenkarki Doechii czy modelki Naomi Campbell.

Drugi ślub Miley Cyrus

"People" podaje, że Cyrus i perkusista zespołu Liily są ze sobą związani od 2021 roku, a w ubiegłym roku się zaręczyli. To drugie małżeństwo 33-latki. Wcześniej była związana z Liamem ​​Hemsworthem, z którym w 2020 roku się rozwiodła.

Cyrus wyznała magazynowi "Vogue", że poznali się z Morando podczas "randki w ciemno". Innemu magazynowi, "The Cut" przyznała w ubiegłym roku, że "musiała znaleźć kogoś, kto darzy ją szacunkiem" i jej obecny partner jest taką osobą.