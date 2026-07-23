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Kultura i styl

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji 2026 odsłonił karty. Polskie akcenty w programie

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Maciej Musiał
"Historie równoległe" reż. Asghar Farhadi
Źródło wideo: Monolith Films
Źródło zdj. gł.: Piotr Kamionka/East News
Poznaliśmy listę tytułów 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. W Konkursie Głównym zobaczymy między innymi kolejną odsłonę cyklu filmowego współprodukowanego przez Macieja Musiała i Krzysztofa Piesiewicza. W prestiżowej sekcji Orrizonti zadebiutuje Grzegorz Dębowski z filmem "Cudze rzeczy".

20 filmów znalazło się w Konkursie Głównym 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Zaskakuje fakt, że w tym gronie znalazł się tylko jeden film wyreżyserowany przez kobietę (w ubiegłym roku było to sześć na 21 konkursowych filmów).

Szansę na Złotego Lwa ma kolejna odsłona cyklu filmowego inspirowanego "Dekalogiem" Krzysztofa Kieślowskiego. Jest to film wybitnego południowokoreańskiego twórcy Lee Chang Donga "Ga-Neung-Han Sa-Rang", którego scenariusz powstał na podstawie "Dekalogu VI" i kinowej odsłony tej historii - "Krótkiego filmu o miłości". Producentami wykonawczymi są Maciej Musiał - pomysłodawca całego projektu oraz zmarły w maju Krzysztof Piesiewicz, współscenarzysta filmów Kieślowskiego.

Maciej Musiał o nowym spojrzeniu na "Dekalog"
Dowiedz się więcej:

Maciej Musiał o nowym spojrzeniu na "Dekalog"

W obsadzie znalazły się gwiazdy koreańskiego filmu: Cho Yeo Jeong (znana między innymi z roli w "Parasite" Bonga Joon Ho), Zo In Sung ("Ucieczka z Mogadiszu"), Jeon Do Yeon (nagrodzona w Cannes 2007 za rolę w "Sekretnym świetle" Lee Chang Donga) oraz Sul Kyung Gu (gwiazda między innymi "Człowieka bez pamięci" Won Shin Yeona).

"Ga-Neung-Han Sa-Rang" to pierwszy film Lee Chang Donga od 2018 roku, czyli od "Płomieni", który to film brał udział w Konkursie Głównym Cannes 2018 i doceniony został nagrodą FIPRESCI. Lee międzynarodowy rozgłos zdobył filmem "Oaza”, który w Konkursie Głównym MFF w Wenecji 2002 uhonorowany został Srebrnym Lwem za najlepszy scenariusz.

OGLĄDAJ: Musiał o Hollywood i poszukiwaniu siebie. "Wiedziałem, że będę chciał działać w ten sposób"
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Tegoroczną edycję festiwalu otworzy najnowszy film Danny'ego Boyle'a "Ink", który jest jednym z tytułów konkursowych. To adaptacja sztuki teatralnej Jamesa Grahama o tym samym tytule, opowiadającej o Rupercie Murdochu, który w końcem lat 60. przejmował brytyjski tabloid "The Sun". W Murdocha wciela się Guy Pearce, a partnerują mu Jack O'Connell i Claire Foy.

Filmem zamknięcia natomiast został "Dio ride" w reżyserii Giovanniego Veronesi, który jednak jest w sekcji Poza Konkursem.

Festiwal w Wenecji 2026. Polacy w programie

W oficjalnej selekcji tegorocznego festiwalu znalazło się kilka polskich tytułów. W drugiej co do ważności sekcji - Orrizontii - światową premierę będzie miał najnowszy film Grzegorza Dębowskiego "Cudze rzeczy". Polski filmowiec zachwycił rodzimą krytykę i publiczność fabularnym debiutem pełnometrażowym "Tyle co nic".

W sekcji Venice Classics znalazły się dwa filmy polskich reżyserów: "Popiół i diament" Andrzeja Wajdy z 1958 roku oraz "Matnia" Romana Polańskiego z 1966 roku. Obie produkcje pokazane zostaną w odrestaurowanych wersjach i mają szansę na nagrody w tej sekcji.

Natomiast w sekcji Venice Immersive, w której prezentowane są filmy stworzone z wykorzystaniem technologii 360 stopni i łączące rzeczywistość wirtualną, rozszerzoną lub mieszaną, swój projekt "Being in You" przedstawi Michał Stankiewicz.

MFF w Wenecji 2026. Filmy Konkursu Głównego

  • "Ink" reż. Danny Boyle,
  • "Company" reż. Casey Affleck,
  • "Kami nour" reż. Ali Asgari,
  • "Ritorno a Buenos Aires" reż. Marco Bechis,
  • "Un bon petit soldat" reż. Stephane Brize,
  • "Il fuoco che ti porti dentro" reż. Edoardo De Angelis
  • "Kvinde ukendt" reż. May el-Toukhy,
  • "Bucking Fastard" reż. Werner Herzog,
  • "15/18" reż. Cedric Kahn,
  • "DAU" reż. Ilja Chrzanowski,
  • "Look Back" reż. Koreeda Hirokazu,
  • "Ga-Neung-Han Sa-Rang" reż. Lee Chang Dong,
  • "Wild Horse Nine" reż. Martin McDonagh,
  • "Succedera questa notte" reż. Nanni Moretti,
  • "Primetime" reż. Lance Oppenheim,
  • "The Echo Chamber" reż. Andrea Pallaro,
  • "L'estranea" reż. Paolo Strippoli,
  • “Un Peu Avant Minuit" reż. Nicolas Pariser
  • "Nelson san, anata ha hito wo koroshimashitaka" reż. Tsukamoto Shinya,
  • "Bunker" reż. Florian Zeller.
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WenecjaWłochyKinoFilmHollywoodFestiwale
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
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