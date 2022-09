Festiwal Filmowy w Wenecji 2022. Złoty Lew dla "All the Beauty and the Bloodshed" Laury Poitras

Złotego Lwa 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji otrzymał film dokumentalny "All the Beauty and the Bloodshed" w reżyserii Laury Poitras. Nagrodę w drugim co do ważności konkursie - Orizzonti - otrzymał polski film "Chleb i sól" Damiana Kocura.

79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji przeszedł do historii. W sobotni wieczór wręczono najważniejsze nagrody wydarzenia. W tegorocznym Konkursie Głównym znalazło się 23 filmy, w tym gronie nie było żadnego polskiego tytułu. Natomiast w sekcji Orizzonti znalazł się film "Chleb i sól" w reżyserii Damiana Kocura, który został nagrodzony Specjalną Nagrodą Jury Orizzonti.

Jury Konkursu Głównego po przewodnictwem laureatki Oscara za rolę w "Motyl Still Alice" - Julianne Moore - Złotego Lwa przyznało filmowi dokumentalnemu "All the Beauty and the Bloodshed" Laury Poitras. Amerykańska filmowczyni jest również laureatką Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny za "Citizenfour" z 2014 roku.

Druga co do ważności nagroda Konkursu Głównego: Srebrny Lew Wielka Nagroda Jury - trafiła w ręce francuskiej reżyserki senegalskiego pochodzenia Alice Diop za "Saint Omer". Film jest jej pełnometrażowym debiutem fabularnym i został również nagrodzony Lwem Przyszłości "Luigi De Laurentiis".

Specjalną Nagrodą Jury uhonorowano film "No Bears" w reżyserii Jafara Panahiego. Irański filmowiec nie był obecny na festiwalu. W maju protestował przeciwko cenzurze wobec filmowców w Iranie, a dwa miesiące później został aresztowany pod zarzutem "podżegania do demonstracji".

MFF w Wenecji 2022. Faworyci docenieni

Srebrny Lew za najlepszą reżyserię otrzymał Luca Guadagnino za "Bones and All". Nagrodę za najlepszy scenariusz otrzymał Martin McDonagh za jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów Konkursu Głównego - "The Banshees of Inisherin". To drugie trofeum w dorobku McDonagha - w 2017 roku w jury doceniło jego scenariusz do oscarowego hitu "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri".

Puchar Volpiego dla najlepszego aktora przyznano Colinowi Farrellowi za jego rolę w "The Banshees of Inisherin". Natomiast Cate Blanchett doceniona została Pucharem Volpiego dla najlepszej aktorki za kreację w "Tar" Todda Fielda. To druga nagroda festiwalu w dorobku Blanchett, która doceniona była już w 2007 roku za rolę w "I'm Not There. Gdzie indziej jestem" Todd Haynesa.

Nagroda Marcello Mastroianniego dla najlepszej młodej aktorki trafiła w ręce Taylor Russell, za jej rolę w "Bones and All".

MFF w Wenecji. Nagrodzeni Laura Poitras ze Złotym Lwem | PAP/EPA/ETTORE FERRARI Alice Diop | PAP/EPA/ETTORE FERRARI Luca Guadagnino | PAP/EPA/ETTORE FERRARI Martin McDonagh | PAP/EPA/ETTORE FERRARI epa10176291 | ANSA Cate Blanchett | PAP/EPA/ETTORE FERRARI Taylor Russell | PAP/EPA/ETTORE FERRARI

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji - najstarszy festiwal filmowy świata

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji jest najstarszym tego typu wydarzeniem na świecie i jednym z tak zwanej Wielkiej Piątki obok Festiwalu Filmowego w Cannes, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, Sundance Festival oraz Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Rokrocznie wenecką wyspę Lido wypełniają zarówno największe gwiazdy kina autorskiego, jaki i głównego nurtu. Werdykt włoskiego festiwalu bywa bardzo często prognostą przed sezonem oscarowym.

W dotychczasowej historii Złotego Lwa, tylko dwóch polskich twórców zostało uhonorowanych tą nagrodą. Byli to Krzysztof Zanussi w 1984 roku za film "Rok spokojnego słońca" oraz Krzysztof Kieślowski w 1993 roku za "Trzy kolory. Niebieski".

Julianne Moore PAP/EPA/ETTORE FERRARI

Wenecja 2022. Lista nagrodzonych

Złoty Lew - "All the Beauty and the Bloodshed" reż. Laura Poitras Wielka Nagroda Jury - "Saint Omer" reż. Alice Diop Srebrny Lew za najlepszą reżyserię - Luca Guadagnino "Bones and All" Srebrny Lew za najlepszy scenariusz - Martin McDonagh "The Banshees of Inisherin" Puchar Volpiego dla najlepszej aktorki - Cate Blanchett za rolę w "Tar" Toda Fielda. Puchar Volpiego dla najlepszego aktora - Colin Farrrell za rolę w "The Banshees of Inisherin" Martina McDonagha Nagroda Specjalna Jury - "No Bears" reż. Jafar Panahi Nagroda Marcello Mastroianniego dla najlepszej młodej aktorki - Taylor Russell za rolę w "Bones and All" Luki Guadagnino.

Autor:Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl