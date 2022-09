Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji 2022. Relacja na żywo z gali wręczenia nagród

Wielką Nagrodę Jury konkursu Venice Immersive otrzymał film "From The Main Square" Pedra Harresa.

Nagrodę Best Experience w konkursie Venice Immersive odebrała Chen Singing za "The Man Who Couldn't Leave".

Wenecja 2022. Najbardziej wyczekiwane tytuły

Po raz pierwszy od 2020 roku tegoroczna edycja festiwalu odbywa się bez pandemicznych obostrzeń. W Konkursie Głównym znalazło się wiele długo wyczekiwanych tytułów. Wśród nich jest "The Banshees of Inisherin" - najnowsza czarna komedia Martina McDonagha, twórcy oscarowego filmu "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri". Alejandro Gonzalez Inarritu zaprezentował "Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths", inspirowany grecką tragedią Romaina Gavrasa "Athena", natomiast Andrew Dominik pokazał "Blonde" - filmową biografię Marilyn Monroe z Aną de Amaras w roli głównej. Po premierowym pokazie film docenioną najdłuższą tegoroczną owacją, trwającą 14 minut.