Festiwal Filmowy w Wenecji 2021. Złoty Lew dla francuskiego filmu "Zdarzenie" w reżyserii Audrey Diwan

Złotego Lwa 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji odebrała Francuzka Audrey Diwan za film "Zdarzenie". Drugi co do ważności laur - Wielka Nagroda Jury - trafił do włoskiego mistrza Paola Sorrentino za "To była ręka Boga". Najlepszą aktorką tegorocznej edycji została Penelope Cruz, a aktorem - John Arcilla. Srebrnego Lwa za reżyserię odebrała Jane Campion, a za scenariusz Maggie Gyllenhaal.

78. Międzynarodowy Festiwal Filmowy przeszedł do historii. W sobotni wieczór wręczono najważniejsze nagrody festiwalu. Reprezentujący Polskę w Konkursie Głównym film "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego nie otrzymał żadnej z nagród, przyznawanych przez jurorów. W piątek tytuł doceniono nagrodą niezależnych krytyków Bisato D’Oro 2021.

MFF w Wenecji 2021. Kolejny międzynarodowy sukces francuskich reżyserek

Jury pod przewodnictwem Bong Joon Ho, twórcy oscarowego "Parasite", Złotym Lwem nagrodziło francuską scenarzystkę i reżyserkę Audrey Diwan, która międzynarodową sławę zdobyła, współtworząc scenariusz do "Marsylskiego łącznika" z 2014 roku. "Zdarzenie", czyli najnowszy jej film, jest drugą pełnometrażową fabułą, jaką dotychczas nakręciła. Agencja Reutera zauważa, że to drugi wielki międzynarodowy sukces francuskich reżyserek w tym roku, po tym, jak w lipcu Złotą Palmę w Cannes odebrała Julia Ducournau.

Audrey Diwan ze Złotym Lwem PAP/EPA/ETTORE FERRARI

"Zdarzenie" to adaptacja książki Annie Ernaux o studentce, która w latach 60. ubiegłego wieku zachodzi w nieplanowaną ciążę i jest przekonana, że – mimo wszelkich grożących jej konsekwencji - chce poddać się zabiegowi aborcji.

Drugi co do ważności laur Konkursu Głównego - Wielka Nagroda Jury - trafił w ręce Paola Sorrentino. Jeden z najwybitniejszych włoskich twórców został doceniony za "To była ręka Boga". Film zdaniem krytyków jest jednym z faworytów w przyszłorocznym oscarowym wyścigu. Grający w nim główną rolę 21-letni Filippo Scotti wyróżniony został Nagrodą Marcello Mastroianniego dla najlepszego młodego aktora.

MFF w Wenecji. Srebrne Lwy w rękach kobiet

Srebrnego Lwa za reżyserię odebrała jedna z najwybitniejszych filmowczyń w historii - Jane Campion za dramat "Psie pazury" z Benedictem Cumberbatchem, Kirsten Dunst i Jessem Plemonsem w rolach głównych. "Psie pazury" to pierwszy film Campion, jaki nakręciła od 12 lat, gdy stworzyła "Jaśniejszą od gwiazd".

Aktorka, scenarzystka, producentka, a teraz również reżyserka Maggie Gyllenhaal nagrodzona została Srebrnym Lwem za scenariusz do swojego reżyserskiego debiutu pełnometrażowego "Utracona córka", który powstał na podstawie powieści Eleny Ferrante. W filmie główne role zagrali: Olivia Colman, Dakota Johnson, Jessie Buckley oraz Peter Sarsgaard.

Puchar Volpiego za najlepszą rolę żeńską otrzymała Penelope Cruz, gwiazda najnowszego filmu Pedro Almodovara "Matki równoległe". Najlepszym aktorem został John Arcilla, filipiński gwiazdor, który zagrał główną rolę w "On The Job 2: The Missing 8" Erika Mattiego. Nagrodę Specjalną Jury otrzymał film "Il Buco" w reżyserii Michelangela Frammartino.

Zwiastun filmu Pedro Almodovara "Matki równoległe" Sony Pictures/Gutek Film

MFF w Wenecji. Lista nagrodzonych

Złoty Lew - Audrey Diwan "Zdarzenie" Wielka Nagroda Jury - Paolo Sorrentino "To była ręka Boga" Srebrny Lew za najlepszą reżyserię - Jane Campion "Psie pazury" Srebrny Lew za najlepszy scenariusz - Maggie Gyllenhaal "Utracona córka" Puchar Volpiego dla najlepszej aktorki - Penelope Cruz "Matki równoległe" Pedro Almodovara Puchar Volpiego dla najlepszego aktora - John Arcilla "On The Job 2: The Missing 8" Erika Mattiego Nagroda Specjalna Jury - "Il buco" w reżyserii Michelangelo Frammartino Nagroda Marcello Mastroianniego dla najlepszego młodego aktora - Filippo Scotti "To byla ręka Boga" Paolo Sorrentina

Autor:tmw//rzw

Źródło: tvn24.pl, Reuters