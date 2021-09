"Cicha ziemia" Agi Woszczyńskiej w sekcji Platform Festiwalu Filmowego w Toronto

MFF w Toronto 2021. Aga Woszczyńska o debiucie filmowym

- Już wtedy wiedziałam, że chcę zrobić film pełnometrażowy o tych samych bohaterach, gdyż poczułam, że te 25 minut to za mało, by w pełni o nich opowiedzieć. Lubię ich określać mianem "emocjonalni bankruci". Od samego początku trzymałam się myśli, żeby w fabule znaleźli się ci sami odtwórcy głównych ról: Agnieszka Żulewska i Dobromir Dymecki. Zajęło mi to pięć lat, ale w końcu się udało - mówi. W ciągu tych pięciu lat Woszczyńska była między innymi odpowiedzialna za sceny zbiorowe w "Wołyniu" i w "Klerze" Wojciecha Smarzowskiego.

MFF w Toronto 2021. "Cicha ziemia" Agi Woszczyńskiej - o czym jest film?

Aga Woszczyńska: zamykamy nie tylko oczy, ale także nasze granice na cierpienie innych ludzi

37-letnia twórczyni "Cichej ziemi" wyjaśnia, że swoimi filmami chciałaby się wpisywać w nurt "slow cinema". - Jest to bardzo powolne, nieśpieszne kino, które daje widzowi możliwość, żeby popatrzeć na to, co się dzieje na ekranie, a nie skupiać się jedynie na tym, co reżyser chce powiedzieć. Dla mnie kino zaczyna się tam, gdzie kończą się słowa. To obraz komunikuje znaczenia i emocje. Sam tytuł filmu "Cicha ziemia", odnosi się do ziemi, która przemilczała tragedię. Jednocześnie jest to bardzo cichy film: nie ma w nim muzyki, a dialogi są ograniczone do minimum. Montaż dźwięku możemy uznać za ścieżkę muzyczną. Jednak skupiam się na tym, żeby film opowiadały zdjęcia autorstwa mojego przyjaciela i utalentowanego Bartka Świniarskiego. Czasami nawet bardzo subtelny obraz jest wart więcej niż tysiące słów -przekonuje Aga Woszczyńska.