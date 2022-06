Mick Jagger zakażony koronawirusem. The Rolling Stones przełożyli koncert w Amsterdamie

czytaj dalej

Jair Lapid, szef izraelskiej dyplomacji wezwał obywateli Izraela do opuszczenia Turcji i unikania wyjazdów do tego kraju z powodu zagrożenia zamachami organizowanymi przez Iran. - Wzywamy Izraelczyków, aby nie latali do Stambułu. Jeśli nie masz ważnego powodu, nie lataj do Turcji. Jeśli jesteś już w Stambule, wróć do Izraela tak szybko, jak to możliwe – powiedział w oświadczeniu telewizyjnym.