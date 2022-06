Mick Jagger wraca na scenę po zakażeniu koronawirusem. The Rolling Stones wystąpią w Mediolanie

Wokalista The Rolling Stones Mick Jagger ogłosił, że we wtorek zespół wznowi trasę koncertową po Europie. Brytyjski zespół rockowy wystąpi w Mediolanie. Stonesi odwołali w zeszłym tygodniu dwa koncerty, gdy Jagger uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

W poniedziałek wokalista The Rolling Stones opublikował nagranie na Twitterze, w którym zapowiedział, że wraca na scenę we wtorek w Mediolanie. Podziękował fanom za życzliwe wiadomości i przeprosił "za niedogodności związane z koncertami". "We wtorek będziemy na scenie w Mediolanie, więc do zobaczenia" - powiedział.