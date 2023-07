Mick Jagger kończy 80 lat. "Absolutny mistrz świata, jeśli chodzi o długowieczność na scenie"

Dokładnie 80 lat temu w Wielkiej Brytanii urodził się Mick Jagger, lider zespołu The Rolling Stones. Media i fani od lat zwracają uwagę na imponującą długowieczność jednego z najwybitniejszych rockmanów wszech czasów. Jagger wciąż gra koncerty, podczas których przez dwie godziny tańczy na scenie.

Kilka dni temu angielska prasa podała informację, że Mick Jagger zorganizuje swoje 80. urodziny w rozległym ogrodzie botanicznym Chelsea Physic Garden w Londynie. Zaproszonych zostało około 300 osób. Ważnym punktem imprezy ma być toast za Charliego Wattsa, zmarłego w 2021 roku członka zespołu The Rolling Stones. Media nie precyzowały jednak, czy uroczystość odbędzie się dokładnie w dniu urodzin Jaggera, czyli w środę.

- Jagger to swoisty fenomen. Jest absolutnym mistrzem świata, jeśli chodzi o długowieczność na scenie. Mimo 80 lat podczas koncertów cały czas skacze przez dwie godziny, robiąc show. W tej kategorii nie ma sobie równych - mówi dziennikarz muzyczny Piotr Metz. - Można spokojnie powiedzieć, że jest to najwybitniejszy, obok Roberta Planta, rockman wszech czasów. Gdyby w Wikipedii napisać hasło: "Seks, drugs and rock’n’roll", Jagger mógłby je opatrzeć swoim zdjęciem - podsumował.

Mick Jagger - urodziny

Mick Jagger (Michael Philip Jagger) urodził się 26 lipca 1943 r. w Dartford w Wielkiej Brytanii. Jego matka była fryzjerką, a ojciec pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego. Jagger studiował w London School of Economics, szybko jednak porzucił studia dla kariery muzycznej.

Na przełomie lat 50. i 60. przez krótki czas tworzył zespół z Dickiem Taylorem. Grali wówczas covery znanych bluesmanów. Na początku lat 60. wspólnie z Brianem Jonesem i Keithem Richardsem założył The Rolling Stones. Jego charakterystyczny głos oraz gitarowy styl Richardsa stały się znakiem rozpoznawczym tej grupy. W lipcu 2022 r. Stonesi świętowali 60-lecie istnienia. Data odnosiła się do ich pierwszego koncertu, który odbył się 12 lipca 1962 r. w londyńskim Marquee Club.

W ciągu 60 lat The Rolling Stones sprzedali na świecie ponad 240 mln płyt. W swoim dorobku mają 25 albumów studyjnych i 13 koncertowych. Do tego Jagger dołożył pięć albumów solowych i jeden ze ścieżką dźwiękową do filmu "Alfie", zrealizowaną wraz z Davidem A. Stewartem.

W 1985 roku Mick Jagger rozpoczął karierę solową, nagrywając w duecie z Davidem Bowiem piosenkę "Dancing in the Street". Następnie wydał album "She's the Boss". W kolejnych latach współpracował m.in. z Tiną Turner, The Jacksons, Bono, Carly Simon, Lennym Kravitzem, Fleą czy Pete'em Townshendem.

Rolling Stones, Mick Jagger Photography Stock Ruiz / Shutterstock

Mick Jagger w Polsce

W Polsce Mick Jagger wystąpił pięć razy w latach 1967 (dwukrotnie), 1998, 2007 i 2018. Najbardziej legendarne pozostają dwa koncerty zagrane w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki 13 kwietnia 1967 r.

"Skala tego wydarzenia w realiach gomułkowskiej Polski jest teraz trudna do pojęcia. To trochę tak, jakby dzisiaj na placu Defilad wylądował statek kosmiczny z innej galaktyki i wysłannicy innej cywilizacji powiedzieli, że właśnie wybrali Warszawę na stolicę wszechświata" - pisał Wojciech Mann we fragmencie swojej książki "RockMann, czyli jak nie zostałem saksofonistą".

Autor:kgo//mm

Źródło: PAP, tvn24.pl