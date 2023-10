Michał Wiśniewski skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności. Chodzi o sprawę pożyczki

W październiku 2021 roku znany piosenkarz usłyszał zarzuty dotyczące doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości SKOK w Wołominie na kwotę 2,8 miliona złotych. "W celu uzyskania pożyczki Michał W. przedłożył nierzetelne, pisemne oświadczenie o swoich dochodach, które znacznie zawyżył, a także podał nierzetelne dane dotyczące dochodów poręczyciela - ówczesnej żony podejrzanego" - informowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

Wiśniewski: jestem niewinny

Wskazywał też, że 2006 rok był dla niego dobrym rokiem, bo zagrał między innymi trasę koncertową w Stanach Zjednoczonych, wygrał eliminacje do Eurowizji oraz wydał płytę.

- Chcąc wyłudzić te pieniądze, to zabrałbym je, a nie włożył w klub i remont (...) Sprawa SKOK Wołomin jest sprawą powszechnie znaną i myślę, że jestem idealną twarzą do tego (....) Największym jej bohaterem i gwiazdą jest jednak osoba, która do tego incydentu dopuściła - Piotr P. (jeden z głównych podejrzanych w tzw. aferze finansowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie - red.) (...) Niczego nie ukradłem - dodawał na sali rozpraw Wiśniewski.