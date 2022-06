Michał Szpak nazywa siebie osobą "queer". Manifest artysty pojawił się w mediach społecznościowych

Michał Szpak opublikował na Instagramie manifest, w którym określa siebie jako osobę "queer" i wyraża wsparcie dla innych "queerowych" osób. Nagranie z podobnym wydźwiękiem pojawiło się też na TikToku artysty.

Michał Szpak we wpisie, który pojawił się w nocy ze środy na czwartek na Instagramie używa w odniesieniu do siebie określenia "queer", którym od lat do opisuje się społeczności LGBTQ+, nie tylko gejów, lesbijki, czy osoby transpłciowe, ale również szerzej, osoby nie utożsamiające się np. z żadną płcią. Na profilu muzyka czytamy: "Bądź z nami, queerami".

"Queerowa istoto, te słowa queerujemy dla ciebie. Ten świat, w którym żyjemy, to za mało. Za dużo w nim nakazów, restrykcji, przemocy. Za dużo w nim tych, którzy nas nie znają. Za mało w nim barw, czułości, rozkoszy. Nas w nim za mało" - tak zaczyna się wpis, zamieszczony w instagramowym stories Michała Szpaka.

Wiadomość piosenkarza ma formę swoistego manifestu skierowanego do społeczności LGBTQ+.

"Queerarchia to świat, w którym jesteś tym, kim pragniesz być. Queerarchia to świat wolny od stygmatu winy i piętna wstydu. Wolny od tego, co gorsze i lepsze. Świat, w którym możesz być tak męska, tak kobiecy, tak niebinarne, jak tylko jesteś w stanie to sobie wyobrazić" - wyjaśnił autor w dalszej części wpisu.

Wpis na profilu piosenkarza zapewnia też "queerowe istoty", że "nigdy nie były, nie są i nie będą same". "Bo Queerarchia jest w tobie! Queerarchia jest we mnie i w każdym, kto chce żyć jej prawem" - podkreśla.

Skąd taki manifest w mediach społecznościowych popularnego wokalisty? Jak wyjaśnił w rozmowie z jednym z portali, aktywność ta to element projektu zawodowego.

Michał Szpak: "Miłość nie ma płci"

Michał Szpak wielokrotnie wyrażał swoje wsparcie dla społeczności LGBTQ+. Z instagramowym manifestem zbiegło się nagranie promujące nowy singiel Michała Szpaka, które ukazało się na jego tiktokowym profilu. "Jestem osobą, która uważa, że miłość nie ma płci. (...) Można kochać w różnych formach i spełniać się na różnych płaszczyznach" - podkreślił wokalista.

Odkąd tylko wokalista pojawił się w świecie show biznesu uwagę zwracały jego odważne stylizacje. Piosenkarz często występuje na scenie czy czerwonym dywanie w makijażu i z pomalowanymi paznokciami. Nosi kobiecie ubrania i buty na wysokim obcasie.

Michał Szpak - od "X-Factor" do Eurowizji

Michał Szpak pokazał się szerszej publiczności w 2011 roku, gdy zachwycił jurorów "X-Factor" emocjonalnym i energetycznym wykonaniem utworu "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena. Programu nie wygrał - zajął drugie miejsce - ale jego kariera nabrała rozpędu. Pięć lat później z piosenką "Color of Your Life" reprezentował Polskę na Eurowizji. Szpak wydał do tej pory dwa albumy: "Byle być sobą" (2015) oraz "Dreamer" (2018).

