Michael Nader nie żyje. Aktor znany z "Dynastii" miał 76 lat

"Z ciężkim sercem dzielę się wiadomością o odejściu mojego ukochanego Michaela. Spędziliśmy 18 wspaniałych lat razem z wieloma psami, które wychowywaliśmy i adoptowaliśmy" - napisała w oświadczeniu żona aktora, Jodi Lister. Opisała go jako "pięknego i fascynującego człowieka o wielu talentach i umiejętnościach". "Będę za nim tęsknić na zawsze" - dodała.

Kim był Michael Nader?

Kariera aktorska Nadera trwała kilkadziesiąt lat po tym, jak miał swój pierwszy występ w komedii Williama Ashera "Beach Party" z 1963 roku. W 1978 roku zdobył swoją pierwszą rolę w operze mydlanej jako Kevin Thompson w filmie "As the World Turns". Rozgłos zyskał w 1983 roku, kiedy dołączył do obsady serialu "Dynastia" jako ukochany Alexis Carrington, granej przez Joan Collins.