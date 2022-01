Nie żyje Michael Lang, współtwórca festiwalu Woodstock

Michael Lang - współtwórca festiwalu Woodstock

Na pierwszy festiwal do miejscowości Bethel, około 180 kilometrów od Nowego Jorku, zjechało około 400 tys. osób. Na głównej scenie, ustawionej na ziemi należącej do farmera Maxa Yasgura, wystąpiło ponad 30 wykonawców, w tym Jimi Hendrix, Carlos Santana, The Who i Jefferson Airplane.