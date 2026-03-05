Po latach oskarżają Michaela Jacksona. Mówią o "praniu mózgu" i "przemocy"

Michael Jackson na archiwalnych zdjęciach Źródło: Reuters Archive

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Edward, Dominic i Aldo Cascio oraz ich siostra Marie-Nicole Porte złożyli 27 lutego w sądzie okręgowym w Kalifornii pozew, w którym oskarżają zmarłego w 2009 roku Michaela Jacksona o "molestowanie, podawanie narkotyków, gwałt i napaść seksualną" - podaje NBC News. Dochodzić do tego miało w latach 90.

W dokumencie sądowym wymieniono spadkobierców piosenkarza oraz firmę Michael Jackson Company. Rodzeństwo domaga się odszkodowania finansowego za "zaniedbanie, umyślne spowodowanie cierpienia psychicznego, naruszenie umowy i oszustwo", a także stwierdzenia, że ​​podpisana przez nich wcześniejsza ugoda "może zostać unieważniona".

Rodzeństwo podpisało ugodę, teraz chce jej unieważnienia

Ojciec rodzeństwa Cascio miał poznać Michaela Jacksona, gdy pracował w luksusowym hotelu, w którym ten często się zatrzymywał. W pozwie napisano, że gwiazdor zdobył zaufanie rodziny i zaczął wykorzystywać seksualnie każde z rodzeństwa, gdy byli oni siedmio-, ośmioletnimi dziećmi. Dorośli już ludzie twierdzą, że byli "urabiani i poddawani praniu mózgu", a Jackson wykorzystał do tego "swój majątek, status celebryty oraz sieć pracowników i doradców".

Według adwokata dopiero w 2019 roku, po ukazaniu się filmu "Leaving Neverland" [dokument koncentruje się na dwóch mężczyznach, Wade Robsonie i Jamesie Safechucku, którzy twierdzą, że byli molestowani seksualnie w dzieciństwie przez Jacksona - red.] członkowie rodziny Cascio uświadomili sobie, że ze strony piosenkarza doświadczyli "przemocy", że "była ona czymś złym" i że "zostali skrzywdzeni".

- Nie tylko domagają się godziwego odszkodowania za ponad dekadę znęcania się nad całą rodziną, ale mają nadzieję, że ich pozew ośmieli inne ofiary do ujawnienia się i przerwania milczenia - dodał adwokat.

Już jednak w 2019 Jackson Estate zaoferowało rodzinie Cascio 690 tysięcy dolarów odszkodowania "za lata, w których Jackson znęcał się nad każdym z nich". Umowa zawierała klauzulę o zakazie zniesławiania i wiążącym arbitrażu - miało to uniemożliwić rodzeństwu zgłoszenie zarzutów na policję lub wejście na drogę sądową ze spadkobiercami muzyka.

Miesiąc temu rodzeństwo stawiło się przed sądem w Beverly Hills, domagając się unieważnienia tego, co nazwali "rzekomą ugodą".

- [Rodzeństwo Cascio - red.] odrzuca nieudolne próby kontrolowania i uciszania za pomocą finansów - napisał teraz adwokat rodziny Howard King w pozwie federalnym. "Lata prania mózgu przez Jacksona uniemożliwiły powodom szukanie pomocy za jego życia i wiele lat później", argumentował.

Prawnik spadkobierców: to desperacka próba

Marty Singer, prawnik spadkobierców Jacksona, skrytykował pozew, nazywając go "desperacką próbą zdobycia pieniędzy przez kolejnych członków rodziny Cascio". Przypomniał, że "rodzina przez ponad 25 lat stanowczo broniła Michaela Jacksona, potwierdzając jego niewinność".

Zauważył, że w książce "Mój przyjaciel Michael" z 2011 roku, napisanej przez przyjaciela i menedżera artysty Franka Cascio [starszy brat rodzeństwa, który nie jest powodem w tej sprawie - red.] znalazło się oświadczenie rodziny, w którym zapewniono, że "Michael nigdy nie skrzywdził żadnego z nich ani nikogo innego". W lipcu 2025 roku sam Frank Cascio został oskarżony przez spadkobierców Michaela Jacksona o "sfabrykowanie szokujących oskarżeń o molestowanie dziecka", "próbę szantażu" i "próbę wymuszenia 213 milionów dolarów" w zamian za nieujawnianie rzekomych kompromitujących informacji o zmarłym artyście. W sprawie nie zapadł wyrok, jest w fazie sporów proceduralnych.

W 2005 roku Michael Jackson został uniewinniony ze wszystkich zarzutów molestowania dzieci. W 2013 roku został jednak pośmiertnie oskarżony o molestowanie seksualne przez choreografa Wade'a Robsona. Wcześniej ten zaprzeczał, by był wykorzystywany seksualnie przez artystę.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Ewa Żebrowska / az