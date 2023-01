"Michael". Film o Jacksonie wyreżyseruje Antoine Fuqua

Oby nie za grzecznie

To, co najbardziej interesuje kinomanów to dwie kwestie. Pierwsza, kto będzie odtwórcą roli Michaela, i druga, czy po mocno ugrzecznionym "Bohemian Rhapsody" także biografia Michaela Jacksona zostanie "wyczyszczona" z kontrowersji, przede wszystkim z licznych oskarżeń artysty o pedofilię?

Graham King zapewnia, że film "da widzom nigdy wcześniej niezgłębiony portret skomplikowanego człowieka, który został królem popu". Nieoficjalnie mówi się, że film rozpocznie się od występów Michaela w zespole The Jackson 5, gdzie śpiewał jako dziecko, i pokaże zarówno najważniejsze wydarzenia z jego artystycznej kariery, jak również z prywatnego życia. Fabuła ma nie omijać oskarżeń o pedofilię i zostanie doprowadzona aż do nagłej śmierci Jacksona w wieku 50 lat, spowodowanej spożyciem zabójczej mieszanki środków uspokajających.

Czekając na sukces

Film "Michael" powstaje pod szyldem studia Lionsgate, które nadal szuka jednak dla siebie partnera, planując spory budżet. Prawdopodobnie zostanie nim wytwórnia Sony, która stworzyła głośny dokument o Michaelu Jacksonie "This Is It", będący zapisem przygotowań artysty do cyklu koncertów w Londynie.