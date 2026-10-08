Kultura i styl Michael Douglas o tym, jak dostał ultimatum. Musiał zadzwonić do pięciu kobiet Oprac. Ewa Żebrowska |

Michael Douglas na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/PAP/EPA

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82-letni aktor w książce "One Helluva Ride" wspomina romanse z partnerkami z planu, kulisy wystawnych ceremonii oraz ultimatum, jakie postawiła mu jego obecna żona, Catherine Zeta-Jones. Jak ocenia "The Hollywood Reporter", Michael Douglas w swoich relacjach "nie owija w bawełnę". - Osiemdziesiątka zdaje się dobrym momentem na takie zwierzenia - powiedział dziennikowi "Los Angeles Times".

Douglas o spotkaniu z Zetą-Jones

Douglas i Zeta-Jones pobrali się w 2000 roku i pozostają małżeństwem do dziś. Aktor wyznał w książce, że gdy poznał aktorkę na festiwalu filmowym w 1998 roku, zrozumiał, że to "miłość jego życia". Miał jej też powiedzieć, że "będzie ojcem jej dzieci" - podaje Page Six.

"Choć znałem ją dopiero od jednego wieczoru, było w niej coś zupełnie wyjątkowego. Coś, co odróżniało ją od każdej innej kobiety, jaką kiedykolwiek spotkałem" - wspomina swoje wrażenia z tamtego dnia. Postanowił zawalczyć o jej uczucia.

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"Nigdy nie kochałem tak żadnej kobiety"

Zeta-Jones postawiła mu jednak warunek, jakim był związek na wyłączność. "Nie jestem zainteresowana spotykaniem się z tobą, jeśli umawiasz się też z innymi osobami", miał usłyszeć od gwiazdy filmu "Maska Zorro".

O romansach aktora nawet w czasie, gdy był w oficjalnych związkach, było głośno. Gwiazdor sam przyznawał, że "tracił głowę" dla partnerek z planu. Tym razem postanowił jednak spełnić żądanie swojej wybranki. Musiał wykonać "pięć szybkich telefonów", by zerwać z innymi kobietami - cytuje jego zwierzenia "The Hollywood Reporter".

Michael Douglas z żoną Catherine Zeta-Jones Źródło zdjęcia: Hubert Boesl/dpa/PAP/EPA

"Zadzwoniłem do każdej z nich, by powiedzieć, że kogoś poznałem i nie mogę już z nimi utrzymywać relacji. Wszystkie przyjęły to dobrze", wspominał. Liczba wykonanych telefonów "zdziwiła", jak relacjonował, Catherine Zetę-Jones.

Douglas wraca też w swoich wspomnieniach do okresu sprzed ponad dekady, gdy para przez krótki okres pozostawała w separacji. On zmagał się wówczas z nowotworem, aktorka z chorobą afektywną dwubiegunową. Szybko jednak wrócili do siebie. Gwiazdor podkreśla, że "nigdy nie kochał tak innej kobiety". Para obchodzi urodziny tego samego dnia - 25 września. Mają dwoje dzieci: 23-letnią Carys i 26-letniego Dylana.

Redagowała AZ