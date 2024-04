Michael Douglas był gościem wtorkowego odcinka programu "Finding Your Roots" stacji PBS. Zespół ekspertów przeanalizował drzewo genealogiczne aktora. Jak się okazało, 79-latek jest spokrewniony z koleżanką z planu "Avengers: Koniec gry" Scarlett Johansson.

Michael Douglas jest spokrewniony z Scarlett Johansson - do takiego wniosku doszedł zespół genealogów programu telewizyjnego "Finding Your Roots" amerykańskiej stacji PBS. 79-letni aktor był gościem wtorkowego odcinka. - Nie żartujecie? - zapytał, gdy prowadzący show Henry Louis Gates Jr. podzielił się z nim ustaleniami ekspertów. - Och, to cudownie. W porządku. To świetnie. To naprawdę świetnie! - powtarzał, nie kryjąc zdziwienia.

Prowadzący "Finding Your Roots" wyjaśnił, jaka może być przyczyna pokrewieństwa. Dziadkowie Douglasa, najstarszego syna aktora Kirka Douglasa i aktorki Diany Hill, byli rosyjskimi Żydami, którzy wyemigrowali przed laty do Stanów Zjednoczonych. Z kolei dziadkowie Johansson pochodzili z żydowskiej społeczności mieszkającej w Polsce, skąd uciekli do USA podczas II wojny światowej.

Scarlett Johansson , Michael Douglas Castel Franck, Doug Peters/PAP

Nie był to pierwszy raz, kiedy zespół "Finding Your Roots" odkrył, że uczestnik programu jest spokrewniony ze Scarlett Johansson. W 2020 roku ustalono, że aktorka ma wspólne korzenie z prezenterem telewizyjnym Andym Cohenem. Zdaniem specjalistów łączy ich wspólne DNA "na 2, 3, 7, 14 i 19 chromosomie".

W poszukiwaniu korzeni

"Finding Your Roots" emitowany jest przez stację PBS od 2010 roku. Prowadzącym programu jest ceniony historyk Henry Louis Gates Jr., a celem show jest ustalenie pochodzenia znanych osób. Jak zdradziła w rozmowie z portalem stacji WTTW Johni Cerny - naukowczyni przewodnicząca stojącemu za formatem zespołowi genealogów w czwartym sezonie - proces ustalania korzeni uczestników składa się z kilku etapów. Specjaliści przeglądają publiczne bazy danych, prywatne rejestry i innego rodzaju dokumenty, rozmawiają z rodzinami gości, a także przeprowadzają testy DNA. - Musimy kopać głęboko, co może być wyzwaniem, ale to nasza pasja, dajemy radę - przyznała Cerny.

W ostatnich latach gośćmi "Finding Your Roots" byli m.in. Brian Cox, Cyndi Lauper, Julia Roberts, Pharrell Williams, Julianne Moore czy George R. R. Martin.

Autorka/Autor:jdw//az

Źródło: Today, PAP, TVN24.PL