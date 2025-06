"Buntowniczka serca Hollywood" z honorowym Złotym Lwem. "Jestem głęboko poruszona"

Ceremonia uhonorowania Kim Novak w Hollywood w 2012 roku Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: Drugą tegoroczną laureatką Złotego Lwa MFF w Wenecji została legendarna Kim Novak.

92-letnia aktorka zdobyła światową sławę w połowie lat 50.

Obok błyskotliwej kariery aktorskiej, Novak zapisała się w historii jako pierwsza kobieta, która założyła własną firmę producencką w Hollywood.

Novak, cytowana w oświadczeniu, przyznała: "Docenienie mojej pracy w tym właśnie momencie mojego życia, jest dla mnie spełnieniem marzeń".

Legenda amerykańskiego kina Kim Novak otrzyma tegorocznego Złotego Lwa za całokształt twórczości Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe festiwalu.

Dyrektor artystyczny MFF w Wenecji Alberto Barbera stwierdził, że tegoroczny laur jest uhonorowaniem "wyemancypowanej gwiazdy, buntowniczki serca Hollywood, która rozświetlała marzenia miłośników kina, zanim przeszła na emeryturę. poświęcając się swojemu malarstwu i koniom na ranczu w Oregonie".

Kim Novak: to spełnienie moich marzeń

W komunikacie została przytoczona również reakcja samej laureatki honorowego Złotego Lwa. "Jestem głęboko, głęboko poruszona tym, że przyznano mi prestiżowego Złotego Lwa tak niesamowicie szanowanego festiwalu filmowego" - wyznała Novak.

"Docenienie mojej pracy właśnie w tym momencie mojego życia, jest dla mnie spełnieniem marzeń. Każda chwila, jaką spędzę w Wenecji. będzie dla mnie na miarę skarbu. Moje serce wypełni się radością" - zaznaczyła 92-letnia legenda.

Kim Novak laureatką honorowego Złotego Niedźwiedzia Berlinale '97 Źródło: Archiwum Reuters

"Dziewczyna z nazwiskiem Polaczka", która stała się legendą

"Nieświadomie stając się legendą ekranu, Kim Novak była jedną z najbardziej uwielbianych ikon całej ery hollywoodzkich filmów: od swojego pomyślnego debiutu w połowie lat 50., po przedwczesną i dobrowolną ucieczkę z pozłacanej klatki Los Angeles niedługo później" - przypomniał Barbera, cytowany w komunikacie.

Zwrócił przy tym uwagę, że Novak nigdy nie stroniła od krytyki hollywoodzkiego systemu studyjnego, który rządził amerykańskim kinem oraz że aktorka w bardzo przemyślany sposób dobierała role oraz osoby, które wpuszczała do swojego życia prywatnego.

Barbera przypomniał także, że Novak musiała walczyć również o własne nazwisko. Właściwe imię i nazwisko aktorki to Marilyn Pauline Novak. Przez agenta studia Columbia Pictures została odkryta jako "Marilyn Novak", jednak szef studia - Henry Cohn - domagał się, by zmieniła swoje imię i nazwisko. Samo imię zbyt mocno kojarzyło się z Marilyn Monroe.

Co do nazwiska, Cohn stwierdził, że "nikt nie będzie chciał oglądać dziewczyny z nazwiskiem Polaczka" (dosł. "Polack name" - "Polack" jest obraźliwym określeniem, używanym w stosunku do Polaków bądź osób polskiego pochodzenia, tłumaczone jest jako "Polaczysko" bądź "Polaczek") i sugerował, żeby przyjęła nazwisko "Kit Marlowe". Novak, której rodzice byli Amerykanami czeskiego pochodzenia, nie chciała zmiany swoich personaliów. Ostatecznie zgodziła się na "Kim Novak". W zamian za to "ustępstwo" zgodziła się przefarbować włosy na platynowy blond, który później stał się jednym z jej elementów wyróżniających.

Kim Novak na zdjęciu z 1955 roku Źródło: Archival Cinema and Entertainment/Photoshot/PAP/EPA

"Niezależna i nonkonformistyczna założyła własną firmę produkcyjną (jako pierwsza kobieta w Hollywood - red.), strajkowała, renegocjując znacznie mniejsze wynagrodzenie od tego, jakie otrzymywali mężczyźni, z którymi grała. Dzięki swojej wyjątkowej urodzie, swojej umiejętności ucieleśnienia postaci naiwnych, dyskretnych, jak i zmysłowych oraz udręczonych; swojemu uwodzicielskiemu oraz czasami smutnemu spojrzeniu, doceniona została przez niektórych najważniejszych amerykańskich reżyserów tamtego okresu, od Billy'ego Wildera ('Pocałuj mnie, głuptasie'), przez Ottona Premingera ('Złotoręki'), Roberta Aldricha ('Legenda Lylah Clare'), George'a Sydneya ('Ostatnie akordy', "Jeanne Eagels", "Kumpel Joey") po Richarda Quine'a, z którym stworzyła niezapomniane komedie romantyczne ('Fałszywy krok', 'Czarna magia na Manhattanie', 'Obcy, gdy się spotykają', 'Urocza gospodyni')" - wyliczał szef artystyczny weneckiego festiwalu.

"Jednak jej wizerunek na zawsze powiązany z dwiema postaciami, jakie stworzyła w "Zawrocie głowy" Hitchcocka, które stały się jej rolami życia" - podkreślił Barbera.

Kim Novak na tle swojego obrazu w 2015 roku Źródło: Michal Kamaryt/CTK/PAP

Kim Novak będzie drugą tegoroczną laureatką Złotego Lwa za całokształt twórczości. W kwietniu festiwal poinformował, że honorowego Złotego Lwa otrzyma jeden z najważniejszych europejskich powojennych filmowców - Werner Herzog.

Końcem kwietnia ogłoszono, że przewodniczącym jury Konkursu Głównego został Alexander Payne - amerykański twórca między innymi oscarowych filmów "Wybory", "Bezdroża", "Spadkobiercy", "Nebraska" czy "Przesilenie zimowe".

82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji odbędzie się w dniach 27 sierpnia-6 września.