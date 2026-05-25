Metallica "zatrzęsła ziemią". Dosłownie

Metallica w Chorzowie. Zagrała utwór Perfectu

19 maja - po 18 latach - Metallica ponownie zagrała na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Chorzowski koncert w ramach trasy M72 World Tour realizowany był w formule "in-the-round", z centralnie umieszczoną sceną, która zapewnia widok 360 stopni.

Trasa, która rozpoczęła się w kwietniu 2023 roku w Amsterdamie, zgromadziła już ponad cztery miliony widzów. W "Kotle Czarownic" - według danych organizatora - zgromadziło się 88 tysięcy widzów.

Trzęsienie ziemi i "prawdziwa moc metalu"

W poniedziałek Planetarium Śląskie - znajdujące się w Parku Śląskim, na terenie którego jest także chorzowski stadion - ogłosiło, że "Metallica zatrzęsła ziemią".

"Intensywność dźwięku oraz reakcja publiczności zostały zarejestrowane przez stację sejsmologiczną w pobliskim Planetarium - Śląskim Parku Nauki. Drgania dosłownie wprawiły ziemię w ruch. Tak wygląda prawdziwa moc metalu!" - skomentowano.

Najmocniejsze drgania zarejestrowano, jak podało planetarium, na otwierającym koncert utworze "Creeping Death". Do wpisu dołączono model 3D prezentujemy także trójwymiarowy ruch pozorny sejsmometru. Poprzednio zauważalne drgania odnotowano w trakcie koncertu niemieckiej grupy Rammstein w 2023 roku.

Koncert Metalliki był jednym z najdroższych w Polsce w 2026 roku. Bilety kosztowały od 299 do nawet 1627 złotych i szybko zostały wyprzedane.

Metallica występowała w Polsce 14 razy, a w samym Chorzowie aż trzykrotnie. Pierwszy raz 13 sierpnia 1991 roku, podczas festiwalu Monsters of Rock na Stadionie Śląskim, u boku AC/DC i Queensryche. Kolejny koncert zagrano w 2004 roku w ramach trasy "Madly in Anger With the World Tour", a trzeci - w 2008 roku podczas "European Vacation Tour".