Kultura i styl

Znów to zrobili. Metallica zagrała kultowy polski utwór z lat 80.

Metallica w Chorzowie. Zagrała utwór Perfectu
Zespół Metallica znów zrobił niespodziankę polskim fanom. Tym razem ze sceny w Chorzowie wybrzmiało "Chcemy być sobą" zespołu Perfect. To kolejny raz, gdy kultowa formacja sięgnęła po naszą klasykę. Jak zareagował Zbigniew Hołdys?

Na Stadionie Śląskim w Chorzowie zagrał we wtorek jeden z najpopularniejszych zespołów na świecie. Metallica wystąpiła tam po 18 latach. Oprócz własnych kultowych utworów zagrała też "Chcemy być sobą" zespołu Perfect. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie z tego wyjątkowego momentu. "Jeśli znacie tę piosenkę, to musicie śpiewać" - usłyszeli fani.

Autorem zarówno tekstu, jak i kompozycji jest Zbigniew Hołdys. Muzyk napisał na Facebooku: "Dostałem cynk z dwóch źródeł, że przed chwilą Metallica zagrała w Chorzowie 'Chcemy być sobą'!".

Koncert zespołu Metallica był jednym z najdroższych w Polsce w 2026 roku. Bilety kosztowały od 299 do nawet 1627 złotych i szybko zostały wyprzedane.

Takie polskie utwory Metallica grała wcześniej

Odgrywanie utworów rodzimych artystów stało się tradycją podczas koncertów Metalliki. Dwa lata temu zespół zagrał "Kocham cię, kochanie moje" z repertuaru Maanamu na PGE Narodowym. Wcześniej, w 2018 roku w Krakowie, formacja zagrała "Wehikuł czasu" Dżemu. Polscy fani mogli też usłyszeć "Sen o Warszawie" Czesława Niemena.

Metallica występowała w Polsce 14 razy, a w samym Chorzowie aż trzykrotnie. Pierwszy raz 13 sierpnia 1991 roku, podczas festiwalu Monsters of Rock na Stadionie Śląskim, u boku AC/DC i Queensryche. Kolejny koncert odbył się w 2004 roku w ramach trasy "Madly in Anger With the World Tour", a trzeci - w 2008 roku podczas "European Vacation Tour". Wszystkie wydarzenia zgromadziły dziesiątki tysięcy fanów.

Trasa M72 World Tour, która rozpoczęła się w kwietniu 2023 roku w Amsterdamie, według danych organizatora zgromadziła już około czterech milionów widzów. W 2026 roku obejmie 16 koncertów w Europie i Wielkiej Brytanii, zaplanowanych na maj, czerwiec i lipiec. Organizatorzy przypominają, że część dochodu ze sprzedaży biletów trafia do fundacji zespołu All Within My Hands, która od 2017 roku finansuje programy edukacyjne, pomoc żywnościową oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Ewa Żebrowska
