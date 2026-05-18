Kultura i styl

Metallica po 18 latach wraca do Chorzowa

Koncert zespołu Metallica w Chorzowie (maj 2008)
Metallica jest jednym z najważniejszych zespołów metalowych lat 80. XX wieku
Już we wtorek jedno z największych muzycznych wydarzeń tego roku w Polsce - zespół Metallica po 18 latach znów zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W związku z koncertem zaplanowano zmiany rozkładów komunikacji miejskiej. Kto skorzysta z niej za darmo?

Organizatorzy spodziewają się pełnej frekwencji, porównywalnej do wcześniejszych występów stadionowych zespołu - w 2008 roku na Stadionie Śląskim obecnych było ok. 60. tysięcy fanów. Bilety na wtorkowy koncert należą do najdroższych spośród imprez zaplanowanych na ten rok w Polsce - kosztowały od 299 do nawet 1627 złotych, a mimo to zostały wyprzedane już w ubiegłym roku. Fani zobaczą zespół na centralnie umieszczonej scenie typu "in-the-round", zapewniającej widok 360 stopni. Przed Metallicą wystąpią grupy Gojira oraz Knocked Loose.

Metallica w Polsce. Powrót do Chorzowa

Metallica występowała w Polsce 14 razy, a w samym Chorzowie aż trzykrotnie. Pierwszy raz 13 sierpnia 1991 roku, podczas festiwalu Monsters of Rock na Stadionie Śląskim, u boku AC/DC i Queensrÿche. Kolejny koncert odbył się w 2004 roku w ramach trasy "Madly in Anger With the World Tour", a trzeci - w 2008 roku podczas "European Vacation Tour". Wszystkie wydarzenia zgromadziły dziesiątki tysięcy fanów.

"Metal(lica) nie rdzewieje" - pisaliśmy w portalu tvn24.pl po ostatnim chorzowskim wystepie grupy. Wówczas w ciągu ponad dwóch godzin koncertu Metallica zagrała głównie swoje największe hity. "Były uniesione zapalniczniki podczas ballady 'Nothing else Matters' i szalone pogo podczas ostrych 'Master of Puppets' czy 'Seek and Destroy'" - relacjonowaliśmy. Fani docenili trzy bisy, chwalili muzyków również za świetny kontakt z publicznością. Jak będzie tym razem?

Trasa M72 World Tour, która rozpoczęła się w kwietniu 2023 roku w Amsterdamie, według danych organizatora zgromadziła już około czterech milionów widzów. W 2026 roku obejmie 16 koncertów w Europie i Wielkiej Brytanii, zaplanowanych na maj, czerwiec i lipiec. Organizatorzy przypominają, że część dochodu ze sprzedaży biletów trafia do fundacji zespołu All Within My Hands, która od 2017 roku finansuje programy edukacyjne, pomoc żywnościową oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Koncert marzeń, cena zwala z nóg. Kto drenuje portfele fanów?
Koncert marzeń, cena zwala z nóg. Kto drenuje portfele fanów?

Metallica w Chorzowie - jak dojechać

Na dzień koncertu istotne zmiany w komunikacji miejskiej zapowiedział Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM). Wzmocniona zostanie komunikacja tramwajowa w relacji Katowice-Chorzów-Bytom. Linia 23 ma kursować nawet co 3 minuty na trasie pomiędzy Zawodziem, a pętlą przy stadionie. Wydłużone zostaną także godziny kursowania linii 7, 11, 19, 20, 36 i 43.

Zmiany obejmą także komunikację autobusową. W związku z czasowymi ograniczeniami ruchu w rejonie Parku Śląskiego i stadionu, linie - M3, M24, 7, 7N, 23, 109, 663, 673, 674, 830 i 974 oraz komunikacja zastępcza T-9 - będzie kursować trasami objazdowymi. Wybrane przystanki w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zostaną czasowo wyłączone z obsługi, a pasażerowie będą kierowani na przystanki zastępcze w okolicy.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu Śląskiego policja apeluje do uczestników koncertu, aby w miarę możliwości korzystali z komunikacji zbiorowej. Posiadacze biletu na koncert Metalliki będą mogli podróżować komunikacją miejską za darmo. Udogodnienie będzie obowiązywać od godziny 13.00 w dniu wydarzenia do 00.59 w nocy z 19 na 20 maja. ZTM zaapelował o korzystanie przede wszystkim z tramwajów oraz o wcześniejsze planowanie podróży, wskazując na możliwe utrudnienia i dynamiczne zmiany organizacji ruchu w rejonie Parku Śląskiego i centrum Chorzowa.

