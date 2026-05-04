W hołdzie ubranego ciała. Wystawa, która inspiruje tegoroczną Met Galę
Met Gala - czyli bal charytatywny, organizowany na rzecz Costume Institute przy nowojorskim Metropolitan Museum of Art (The Met) - przyciąga uwagę w każdy pierwszy poniedziałek maja. Wydarzenie przez wielu uznawane jest za najważniejsze w kalendarzu świata mody, a jego motyw przewodni czerpie z wystawy przygotowanej przez muzeum. Bo tradycyjnie gala poprzedza otwarcie wystawy wiosennej w Costume Institute.
Bal skupia setki gwiazd, ważnych postaci świata mody, mediów, sportu i biznesu oraz niecodzienne stylizacje. A te w tym roku mają nawiązywać do tematu - "Fashion is Art" ("Moda to sztuka").
Co się za nim kryje? Organizatorzy wyjaśniają, że jest to zaproszenie, aby "goście wyrazili podejście do mody jako sztuki ubranego ciała".
W tym roku wystawa wiosenna w Costume Institute w The Met zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Jej tytuł to "Costume Art" ("Sztuka kostiumu"). Warto przyjrzeć się jej bliżej, bo dzięki temu łatwiej będzie można zrozumieć stylizacje, jakie zobaczymy na czerwonym dywanie przed wejściem do muzeum.
W historii sztuki mamy akty oraz zdecydowanie więcej dzieł, które prezentują ludzi ubranych. I to właśnie ciało ubrane jest kluczem tegorocznej wystawy.
W przestrzeni o łącznej powierzchni 1 115 metrów kwadratowych zostanie pokazanych blisko 400 dzieł sztuki, pochodzących z bogatej kolekcji The Met.
Ubrane ciało jako "ucieleśnienie sztuki"
"Costume Art" pomyślana została jako wystawa interdyscyplinarna, a prezentowane ubrania będą zestawione z artefaktami innych form sztuki - w tym z obrazami czy rzeźbami.
Szef kuratorów Costume Institute - Andrew Bolton - wyjaśnia, że zależało mu na podkreśleniu relacji między tym, jak w sztuce prezentowane jest ludzkie ciało a modą "jako ucieleśnieniem sztuki".
Moda zostanie zestawiona z dziełami sztuki, pochodzącymi z różnych okresów, co pozwoli na stworzenie wielowarstwowych powiązań od tych formalnych, po konceptualne, od tych indywidualnych po uniwersalne, od tych humorystycznych po te, bardziej refleksyjne.
Na wystawie wyodrębniono 13 "tematycznych typów ciał", jakie można odnaleźć w historii sztuki, a które można też dostrzec w pracach, zgromadzonych w kolekcji muzeum.
Wśród nich są takie jak: "nagie ciało", "ciało klasyczne", "ciało ciężarne", "ciało starzejące się", "ciało anatomiczne", "ciało śmiertelne", "ciało odzyskane" czy "ciało zapisane".
"Costume Art" ma przypomnieć zwiedzającym, że moda nie istniałaby w oderwaniu od ciała, ale nie tylko.
Bez "ciała ubranego" nie byłoby sztuki, takiej, jaką znamy dziś. Wystawa w pewien sposób upomina się o ludzką cielesność w każdej jej formie. Trochę w kontrze do powszechnie funkcjonujących przekonań, że współczesna branża mody idealizuje nierealne kanony ludzkiego piękna.
Wśród prezentowanych prac pojawią się: garnitur projektu Glenna Martensa dla Y/Project we współpracy z Jean Paulem Gaultierem (2022-23), zestawiony z marmurową rzeźbą Diadumenos, datowaną na I lub II wiek naszej ery; suknia spacerowa z ok. 1883 roku, zestawiona ze "Studium do 'Niedzielnego popołudnia na wyspie Grande Jatte'" autorstwa Georgesa Seurata (1884 r.), zestaw Comme des Garcons (1997-98) sparowany z dziełem "Postać w ruchu obrotowym" Maxa Webera z 1917 roku; suknia projektu Dilary Findikoglu (2023 r.) w towarzystwie broszy żałobnej marki Tiffany & Co. z 1868 roku.
Poza tym będzie można zobaczyć projekty takich sław jak: Thom Browne, Michaela Stark, Tim Walker i Burberry, Batsheva, Christian Louboutin.
Wystawa "Costume Art" zostanie otwarta 10 maja i potrwa do 10 stycznia 2027 roku.
