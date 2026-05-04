Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

W hołdzie ubranego ciała. Wystawa, która inspiruje tegoroczną Met Galę

|
Dzieła z wystawy "Costume Art"
Met Gala 2026. Beyonce wraca jako członkini komitetu organizacyjnego
Źródło: Reuters
W Nowym Jorku w Metropolitan Museum of Art odbędzie się bal nad bale - Met Gala. Temat wydarzenia to "Fashion is Art". Przyglądamy się ekspozycji "Costume Art", która ma być inspiracją do balowych stylizacji.

Met Gala - czyli bal charytatywny, organizowany na rzecz Costume Institute przy nowojorskim Metropolitan Museum of Art (The Met) - przyciąga uwagę w każdy pierwszy poniedziałek maja. Wydarzenie przez wielu uznawane jest za najważniejsze w kalendarzu świata mody, a jego motyw przewodni czerpie z wystawy przygotowanej przez muzeum. Bo tradycyjnie gala poprzedza otwarcie wystawy wiosennej w Costume Institute.

Bal skupia setki gwiazd, ważnych postaci świata mody, mediów, sportu i biznesu oraz niecodzienne stylizacje. A te w tym roku mają nawiązywać do tematu - "Fashion is Art" ("Moda to sztuka").

Co się za nim kryje? Organizatorzy wyjaśniają, że jest to zaproszenie, aby "goście wyrazili podejście do mody jako sztuki ubranego ciała".

W tym roku wystawa wiosenna w Costume Institute w The Met zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Jej tytuł to "Costume Art" ("Sztuka kostiumu"). Warto przyjrzeć się jej bliżej, bo dzięki temu łatwiej będzie można zrozumieć stylizacje, jakie zobaczymy na czerwonym dywanie przed wejściem do muzeum.

Met Gala. Oto najciekawsze stylizacje ostatnich dekad
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Met Gala. Oto najciekawsze stylizacje ostatnich dekad

Tomasz-Marcin Wrona

W historii sztuki mamy akty oraz zdecydowanie więcej dzieł, które prezentują ludzi ubranych. I to właśnie ciało ubrane jest kluczem tegorocznej wystawy.

W przestrzeni o łącznej powierzchni 1 115 metrów kwadratowych zostanie pokazanych blisko 400 dzieł sztuki, pochodzących z bogatej kolekcji The Met.

Ubrane ciało jako "ucieleśnienie sztuki"

"Costume Art" pomyślana została jako wystawa interdyscyplinarna, a prezentowane ubrania będą zestawione z artefaktami innych form sztuki - w tym z obrazami czy rzeźbami.

Szef kuratorów Costume Institute - Andrew Bolton - wyjaśnia, że zależało mu na podkreśleniu relacji między tym, jak w sztuce prezentowane jest ludzkie ciało a modą "jako ucieleśnieniem sztuki".

Moda zostanie zestawiona z dziełami sztuki, pochodzącymi z różnych okresów, co pozwoli na stworzenie wielowarstwowych powiązań od tych formalnych, po konceptualne, od tych indywidualnych po uniwersalne, od tych humorystycznych po te, bardziej refleksyjne.
Andrew Bolton, szef kuratorów Costume Institute

Na wystawie wyodrębniono 13 "tematycznych typów ciał", jakie można odnaleźć w historii sztuki, a które można też dostrzec w pracach, zgromadzonych w kolekcji muzeum.

Wśród nich są takie jak: "nagie ciało", "ciało klasyczne", "ciało ciężarne", "ciało starzejące się", "ciało anatomiczne", "ciało śmiertelne", "ciało odzyskane" czy "ciało zapisane".

Garnitur projektu Glenna Martensa dla Y/Project z kolekcji jesień/zima 2022-23
Garnitur projektu Glenna Martensa dla Y/Project z kolekcji jesień/zima 2022-23
Źródło: fot. Paul Westlake / The Metropolitan Museum of Art

"Costume Art" ma przypomnieć zwiedzającym, że moda nie istniałaby w oderwaniu od ciała, ale nie tylko.

Bez "ciała ubranego" nie byłoby sztuki, takiej, jaką znamy dziś. Wystawa w pewien sposób upomina się o ludzką cielesność w każdej jej formie. Trochę w kontrze do powszechnie funkcjonujących przekonań, że współczesna branża mody idealizuje nierealne kanony ludzkiego piękna.

Kolaż autorstwa Julie Wolfe, skłądający się z sukni "Delphos" domu mody Fortuny z lat 20. XX wieku oraz terakotowej rzeźby boginii Nike, datowanej na V wiek p.n.e.
Kolaż autorstwa Julie Wolfe, skłądający się z sukni "Delphos" domu mody Fortuny z lat 20. XX wieku oraz terakotowej rzeźby boginii Nike, datowanej na V wiek p.n.e.
Źródło: © The Metropolitan Museum of Art

Wśród prezentowanych prac pojawią się: garnitur projektu Glenna Martensa dla Y/Project we współpracy z Jean Paulem Gaultierem (2022-23), zestawiony z marmurową rzeźbą Diadumenos, datowaną na I lub II wiek naszej ery; suknia spacerowa z ok. 1883 roku, zestawiona ze "Studium do 'Niedzielnego popołudnia na wyspie Grande Jatte'" autorstwa Georgesa Seurata (1884 r.), zestaw Comme des Garcons (1997-98) sparowany z dziełem "Postać w ruchu obrotowym" Maxa Webera z 1917 roku; suknia projektu Dilary Findikoglu (2023 r.) w towarzystwie broszy żałobnej marki Tiffany & Co. z 1868 roku.

Poza tym będzie można zobaczyć projekty takich sław jak: Thom Browne, Michaela Stark, Tim Walker i Burberry, Batsheva, Christian Louboutin.

Wystawa "Costume Art" w The Met w Nowym Jorku
Lesley Dill "The Poetic Body: Poem Dress of Circulation", 1992 r.
Lesley Dill "The Poetic Body: Poem Dress of Circulation", 1992 r.
Źródło: © The Metropolitan Museum of Art
Suknia "Pregnancy" projektu Georginy z kolekcji jesień/zima 1986-87
Suknia "Pregnancy" projektu Georginy z kolekcji jesień/zima 1986-87
Źródło: fot. Paul Westlake / The Metropolitan Museum of Art
Zestaw projektu Rei Kawakubo dla Comme des Garçons z kolekcji wiosna/lato 1997
Zestaw projektu Rei Kawakubo dla Comme des Garçons z kolekcji wiosna/lato 1997
Źródło: fot. Paul Westlake / The Metropolitan Museum of Art
Marmurowa rzeźba Diadumenosa, datowana na I - II wiek naszej ery
Marmurowa rzeźba Diadumenosa, datowana na I - II wiek naszej ery
Źródło: fot. Anna-Marie Kellen / The Metropolitan Museum of Art
Garnitur projektu Glenna Martensa dla Y/Project z kolekcji jesień/zima 2022–23
Garnitur projektu Glenna Martensa dla Y/Project z kolekcji jesień/zima 2022–23
Źródło: fot. Paul Westlake / The Metropolitan Museum of Art
Kolaż autorstwa Julie Wolfe, skłądający się z sukni "Delphos" domu mody Fortuny z lat 20. XX wieku oraz terakotowej rzeźby boginii Nike, datowanej na V wiek p.n.e.
Kolaż autorstwa Julie Wolfe, skłądający się z sukni "Delphos" domu mody Fortuny z lat 20. XX wieku oraz terakotowej rzeźby boginii Nike, datowanej na V wiek p.n.e.
Źródło: © The Metropolitan Museum of Art
Broszka marki Tiffany & Co. z 1868 roku
Broszka marki Tiffany & Co. z 1868 roku
Źródło: fot. Anna-Marie Kellen / The Metropolitan Museum of Art
Żakiet z kolekcji jesień/zima 1939-40 autorstwa Madame Gres i Alix
Żakiet z kolekcji jesień/zima 1939-40 autorstwa Madame Gres i Alix
Źródło: fot. Paul Westlake / The Metropolitan Museum of Art
Studium do "A Sunday on La Grande Jatte" Georgesa Seurata, 1884 r.
Studium do "A Sunday on La Grande Jatte" Georgesa Seurata, 1884 r.
Źródło: The Metropolitan Museum of Art
Europejska lub amerykańska suknia spacerowa z około 1883 roku
Europejska lub amerykańska suknia spacerowa z około 1883 roku
Źródło: fot. Paul Westlake / The Metropolitan Museum of Art
Suknia "Immortal" autorstwa Dilary Findikoglu z kolekcji wiosna/lato 2023
Suknia "Immortal" autorstwa Dilary Findikoglu z kolekcji wiosna/lato 2023
Źródło: fot. Paul Westlake / The Metropolitan Museum of Art
Zestaw z kolekcji jesień/zima 1998-99 autorstwa Oliviera Theyskensa
Zestaw z kolekcji jesień/zima 1998-99 autorstwa Oliviera Theyskensa
Źródło: fot. Paul Westlake / The Metropolitan Museum of Art
Eugene Delacriox "Ecorché: Torso of a Male Cadaver", ok. 1828 rok
Eugene Delacriox "Ecorché: Torso of a Male Cadaver", ok. 1828 rok
Źródło: © The Metropolitan Museum of Art
Rzeźba Maxa Webera "Figura w obrocie" z 1917 roku
Rzeźba Maxa Webera "Figura w obrocie" z 1917 roku
Źródło: © The Metropolitan Museum of Art
Rzeźba Edgara Degasa "Pregnant Woman", wystawiona w 1920 roku
Rzeźba Edgara Degasa "Pregnant Woman", wystawiona w 1920 roku
Źródło: fot. Anna-Marie Kellen / The Metropolitan Museum of Art
Ilustracja 33 z "Ontleading des menschlyken Lichaems" autorstwa Goverta Bidloo (autorzy ilustracji: Abraham Blooteling, Pieter van Gunst, Gerard de Lairesse)
Ilustracja 33 z "Ontleading des menschlyken Lichaems" autorstwa Goverta Bidloo (autorzy ilustracji: Abraham Blooteling, Pieter van Gunst, Gerard de Lairesse)
Źródło: © The Metropolitan Museum of Art
Zestaw "Corset Anatomia" z kolekcji wiosna/lato 2025 autorstwa Renaty Buzzo
Zestaw "Corset Anatomia" z kolekcji wiosna/lato 2025 autorstwa Renaty Buzzo
Źródło: © The Metropolitan Museum of Art
Zestaw autorstwa Riccardo Tisci dla Givenchy z kolekcji jesień/zima 2010/11
Zestaw autorstwa Riccardo Tisci dla Givenchy z kolekcji jesień/zima 2010/11
Źródło: © The Metropolitan Museum of Art
Suknia wieczorowa Mon. Vignon (ok. 1875–78 r.)
Suknia wieczorowa Mon. Vignon (ok. 1875–78 r.)
Źródło: © The Metropolitan Museum of Art
Suknia "Delphos" domu mody Fortuny z lat 20. XX wieku
Suknia "Delphos" domu mody Fortuny z lat 20. XX wieku
Źródło: © The Metropolitan Museum of Art
Zestaw z kolekcji wiosna/lato 2009 autorstwa Waltera Van Beirendoncka
Zestaw z kolekcji wiosna/lato 2009 autorstwa Waltera Van Beirendoncka
Źródło: © The Metropolitan Museum of Art
Albrecht Duerer "Adam i Ewa" (1504 r.)
Albrecht Duerer "Adam i Ewa" (1504 r.)
Źródło: © The Metropolitan Museum of Art
Muślin "Bustle" autorstwa Charlesa Jamesa z 1947 r.
Muślin "Bustle" autorstwa Charlesa Jamesa z 1947 r.
Źródło: © The Metropolitan Museum of Art
Rzeźba "Impression of Amélie de Montfort" Jean Baptiste'a Carpeaux z ok. 1867-69 r.
Rzeźba "Impression of Amélie de Montfort" Jean Baptiste'a Carpeaux z ok. 1867-69 r.
Źródło: © The Metropolitan Museum of Art
Grecka terakotowa rzeźba boginii Nike, datowana na późny V w p.n.e.
Grecka terakotowa rzeźba boginii Nike, datowana na późny V w p.n.e.
Źródło: © The Metropolitan Museum of Art

Wystawa "Costume Art" zostanie otwarta 10 maja i potrwa do 10 stycznia 2027 roku.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Paul Westlake / The Metropolitan Museum of Art

Udostępnij:
Tagi:
ModaSztukaMuzeumNowy Jork
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
helloween rece AdobeStock_70830199
Tajemnica nawiedzonych miejsc rozwiązana? Odpowiedzią akustyka i hormony
Anna Bielecka
imageTitle
Świątek i Sabalenka jednym głosem. Czołówka żąda zmian
EUROSPORT
Zderzenie auta z łosiem w Topólnie
Wypadki z udziałem dzikich zwierząt. Zginęła kobieta, ranne dziecko
WARSZAWA
Donald Tusk
Polska podpisze nowy traktat. "Decyzja ostateczna"
Polska
Matura 2026. Pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie
"Jak zobaczyłam te tematy rozprawek, to się załamałam"
Polska
grill
Najbardziej szkodliwy grill? Wyniki zaskoczyły badaczy
Anna Bielecka
Zagrożenie pożarowe w lasach, pożar lasu
Alert RCB dla ośmiu województw. "Nie używaj ognia w lesie"
METEO
paliwo.jpg
Ceny paliw we wtorek. Tyle zapłacimy na stacjach
BIZNES
Policjanci uratowali 94-latkę z płonącego mieszkania
Zasłabła, kiedy przygotowywała jedzenie. Wybuchł pożar
Opole
Dżask-Iran-mapa-pozioma
Doniesienia o ataku na amerykański okręt. Jest reakcja z USA
Świat
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPOTKANIE Z PRZEMYSŁAWEM CZARNKIEM
Przemysław Czarnek pouczał młodych na temat rodziny. Odpowiedzieli
Polska
Kierowca Seata uderzył w drzewo, zginął na miejscu
Uderzył w drzewo, zginął na miejscu
WARSZAWA
shutterstock_1564487206
Ceny mieszkań w kwietniu. "Akceptacja nowej normy"
BIZNES
Policyjny radiowóz (zdjęcie ilustracyjne)
Ktoś pociął ich nożem lub maczetą, nie chcą rozmawiać z policją
Poznań
Neon "Księgarnia MDM" (zdjęcie archiwalne z 2014 roku)
Neon w rejestrze zabytków
WARSZAWA
Strażacy walczą z pożarem w Czeskiej Szwajcarii
Czeska Szwajcaria nadal się pali. W akcji gaśniczej pomogą sąsiedzi
METEO
RPA. Policjant nad rzeką pełną krokodyli. Akcja wyciągania osobnika, w którego wnętrznościach miały być ludzkie szczątki
Poszukiwania zwłok biznesmena w rzece pełnej krokodyli. Nagranie z akcji policji
METEO
Obraz zabezpieczony w toku śledztwa
Założył "diamentową piramidę finansową". Ludzie stracili ponad 32 miliony złotych
Katowice
Nastolatka znalazła się na dachu pociągu Kolei Mazowieckich (zdjęcie ilustracyjne)
Nastolatka spadła z dachu pociągu
WARSZAWA
ebay
Gigant szykuje ofertę za eBay. Możliwe wrogie przejęcie
BIZNES
Bartosz Wieliński i Andrzej Poczobut
Poczobut postawił funkcjonariuszom warunek. "Nie jadę"
Polska
imageTitle
Z kim zagrają Polki w Rzymie? Zobacz drogę Świątek
EUROSPORT
imageTitle
Świątek oficjalnie wróciła na podium w rankingu WTA
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi na Filipinach
Od wstrząsów popękały budynki. "Jakby coś poruszało nami w górę i w dół"
METEO
Do zdarzenia doszło w bocznej ulicy od Starego Rynku we Włocławku
Atak nożownika po koncercie. Dopadli go i zranili jego własną bronią
Kujawsko-Pomorskie
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Wybuch nieznanej substancji w domu. Wyrwało drzwi balkonowe
Łódź
imageTitle
Nieproszony gość na finale. Sędzia na ratunek
EUROSPORT
imageTitle
Szybka zmiana miejsc. Raków ogłosił nazwisko nowego trenera
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w powiecie węgorzewskim
Tragiczny finał wypadku w czasie majówki. 16-latek nie przeżył, kierowca był pijany
Olsztyn
3,5 miesiąca i ponad 100 konfliktów z prawem 35-latka
3,5 miesiąca i ponad 100 konfliktów z prawem 35-latka
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica