Met Gala 2025. Kto błysnął w tym roku?

Gwiazdy na Met Gali 2025 Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Demi Moore w krawacie, Madonna z cygarem, czy melonik z monoklem Janelle Monae. Tegoroczną Met Galę w Nowym Jorku zdominowały modowe wariacje na temat męskich stylizacji i wyszukanego stylu. Kto wypadł najlepiej?

Otwarcie wiosennej wystawy nowojorskiego Metropolitan Musem of Art i towarzyszący mu bal charytatywny - słynna Met Gala - przyciąga co roku największe gwiazdy muzyki, mody, sportu, filmu, czu biznesu. To, w czym pojawią się na Piątej Alei, określa temat samej wystawy. W tym roku było to krawiectwo o afroamerykańskich korzeniach i wyszukana, czasem przesadna elegancja - czyli dandyzm. Gości poproszono o własną interpretację hasła "Tailored for You ("skrojone dla ciebie"), stylizacje były więc ukłonem w kierunku krawiectwa męskiego. Jak wyszło?

Met Gala 2025. Stylizacje gwiazd

Do tematu w oryginalny sposób podeszła Demi Moore. Gwiazda "Substancji" postawiła na krawat. I tylko krawat - bo dosłownie taką formę przybrała jej suknia od Thom Browne. Jak pisze magazyn "People" tworzyło ją łącznie 1,4 miliona koralików i cekinów.

Demi Moore w kreacji Thom Browne Źródło: PAP/EPA/JUSTIN LANE

Gdziekolwiek się pojawia, skupia na sobie obiektywy aparatów i uwagę publiczności. Na tegoroczną Met Galę Madonna wybrała kremowy dwurzędowy garnitur z szerokimi spodniami. "Męski" charakter stylizacji podkreślić miało trzymane w dłoni cygaro.

Madonna na Met Gala 2025 Źródło: PAP/EPA/JUSTIN LANE

Jedną z najbardziej olsniewających kreacji wieczoru miała na sobie legenda piosenki Diana Ross. W gali nie uczestniczyła od ponad 20 lat, tym razem uległa namowom syna i było warto. Jej suknia lśniła bielą i srebrem, a "dandyzmu" dodawały jej pióra. Wszystko to przyćmił jednak długi tren, na którym - jak zdradziła Ross - kazała wyhaftować imiona swoich dzieci i wnuków.

Diana Ross Źródło: PAP/EPA/JUSTIN LANE

Diana Ross na Met Gala 2025 Źródło: PAP/EPA/JUSTIN LANE

Na odważną kreację postawiła w tym roku Halle Berry. Projektantka jej przezroczystej sukni - LaQuan Smith - określiła swoje dzieło jako "połączenie seksownej dziewczyny Bonda z renesansem Harlemu". Cołości dopełniał naszyjnik od Cartier High Jewelry.

Halle Berry na Met Gala 2025 Źródło: PAP/EPA/JUSTIN LANE

Wśród męskich stylizacji uwagę zwracał gwiazdor Formuły 1. Na galę, której w tym roku był współorganizatorem, Lewis Hamilton przyszedł cały na biało. Był biały smoking, kamizelka, koszula i mucha i beret. O stylizację zadbała brytyjska projektantka Grace Wales Bonner.

Lewis Hamilton w stylizacji od Wales Bonner Źródło: PAP/EPA/JUSTIN LANE

Na jasny total look postawiła również Zendaya. Z kremowym garniturem od Louisa Vuitton kontrastowały jedynie czerwone paznokcie.

Zendaya na Met Gala 2025 Źródło: PAP/EPA/JUSTIN LANE

Amerykańska piosenkarka Sabrina Carpenter również wybrała Louisa Vuitton, choć w zupełnie innym wydaniu - body w formie marynarki. Piosenkarka zdradziła, że ​​przy projekcie współpracowała z Pharrellem Williamsem, który jest również dyrektorem kreatywnym męskiej kolekcji domu mody.

Sabrina Carpenter na Met Gala 2025 Źródło: PAP/EPA/JUSTIN LANE

To pewnie jedna z najmocniej zapadających w pamięć stylizacji wieczoru. Andre 3000 - raper znany z Outkast przyszedł na niebieski dywan Met Gali z czarno-białym fortepianem na plecach. Zamiast torby miał zaś worek na śmieci. Jak pisze BBC, przy tworzeniu tej kreacji współpracował z Burberry.

Andre 3000 na Met Gala 2025 Źródło: PAP/EPA/JUSTIN LANE

Stylizację piosenkarki Janelle Monae zaprojektował sam Paul Tazewell - nagrodzony Oscarem projektant kostiumów do "Wicked". Miała na sobie wyjątkowy garnitur od Thoma Browna, a na głowie melonik z odmierzającym czas monoklem.

Janelle Monae Źródło: PAP/EPA/JUSTIN LANE

Jako ostatnia na niebieskim dywanie gali wystąpiła Rihanna. Wykorzystała moment, by pokazać, że po raz trzeci spodziewa się dziecka. Miała na sobie dopasowaną kreację autorstwa projektanta Marca Jacobsa, podkreślającą ciążowy brzuch.

Rihanna na Met Gala 2025 Źródło: PAP/EPA/JUSTIN LANE