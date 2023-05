Pojawił się na czerwonym dywanie tuż przed Rihanną. Karaluch sensacją Met Gali

Karaluch na Met Gali 2023

Owad w krótkim czasie stał się też prawdziwym hitem w mediach społecznościowych. Wideo ukazujące jego przejście po schodach muzeum w ciągu zaledwie ośmiu godzin zostało odtworzone ponad 5 milionów razy. "Skradł show" - ocenił jeden z użytkowników Twittera. "Zjawił się tam, by upewnić się, że nikt nie zapomni, że gala jest w Nowym Jorku" - napisał inny internauta, nawiązując do powszechnego występowania karaluchów w tej aglomeracji.

Met Gala 2023

Costume Institute Gala, znana szerzej pod nazwą Met Gala, organizowana jest od 1948 roku. Zgodnie z tradycją, wydarzenie odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek maja. Co roku impreza ściąga do Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku dziesiątki gwiazd. Gospodarzami tegorocznej edycji Met Gali byli: Penélope Cruz, Michaela Coel, Roger Federer, Dua Lipa oraz Anna Wintour, a jej tematem przewodnim była twórczość Karla Lagerfelda. Wydarzenie stanowiło inaugurację wystawy "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", w ramach której zaprezentowane zostało ponad 150 prac autorstwa legendarnego niemieckiego projektanta.