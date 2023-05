Jared Leto w stroju kota, Janelle Monae w stelażu. 10 najciekawszych stylizacji Met Gali 2023

Jared Leto przebrany za kotkę Choupette, Cara Delvigne w czarnych, skórzanych mitenkach, Bad Bunny w garniturze zdobionym kameliami - to tylko niektóre ze stylizacji, które wyróżniły się na czerwonym dywanie tegorocznej Met Gali. Przedstawiamy subiektywne zestawienie dziesięciu najciekawszych kreacji poniedziałkowej imprezy.

Tematem przewodnim tegorocznej Met Gali została twórczość Karla Lagerfelda. Nawiązania do spuścizny wieloletniego dyrektora kreatywnego domu mody Chanel odnaleźć można było na kreacjach licznych zaproszonych. Stylizacje niektórych gości odnosiły się również do projektów stworzonych przez niego dla włoskiego domu mody Fendi, do jego własnej marki Karl Lagerfeld , a nawet do życia prywatnego niemieckiego projektanta.

Dziesięć najlepszych stylizacji Met Gali 2023

Rihanna zachwyciła zgromadzonych w budynku Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku spektakularną biała suknią projektu Maison Valentino, zakończoną pokaźnym trenem. Największe wrażenie zrobiła jednak nie sama kreacja, a dobrane do niej dodatki. Chętnie noszone przez Lagerfelda rękawiczki mitenki, ozdobne sznury pereł i nakrycie głowy we wzór kamelii, będących jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli prowadzonego przez projektanta francuskiego domu mody, stanowiły ciekawe dopełnienie całości.

MET Gala 2023 - Rihanna JUSTIN LANE/PAP/EPA

Bella Ramsey podobnie, jak Rihanna, zdecydowała się na nawiązanie swoim strojem do twórczości Lagerfelda powstałej dla domu mody Chanel. Aktorka ubrała się na tegoroczną Met Galę kilkuczęściowy komplet stworzony z charakterystycznego dla tej marki tweedu ozdobionego drobnymi perełkami.

Bella Ramsey na Met Gali 2023 JUSTIN LANE/PAP/EPA

Amerykański raper Lil X Nas zjawił się natomiast na schodach Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku pokryty w całości srebrną farbą i ozdobnymi perłami. Największe wrażenie zrobiła misterna konstrukcja ułożona na twarzy muzyka.

Lil Nas X na Met Gali 2023 JUSTIN LANE/PAP/EPA

Fanów nie zawiódł Jared Leto, znany już z oryginalnych i spektakularnych kreacji, jakie zakładał w przeszłości na poprzednie edycje Met Gali. Na poniedziałkowej gali pojawił się w wielkim, włochatym stroju kotki Choupette - zwierzaka będącego oczkiem w głowie Lagerfelda.

Jared Leto na Met Gali 2023 JUSTIN LANE/PAP/EPA

Leto nie był jedyną gwiazdą, która zainspirowała się wizerunkiem słynnej kotki. W stroju nawiązującym do niej zjawiła się również amerykańska raperka Doja Cat. Zarówno założona przez nią sukienka, jak i kocie uszy ozdobione zostały masą drobnych, błyszczących pereł.

Doja Cat na Met Gali 2023 JUSTIN LANE/PAP/EPA

Element stanowiący odniesienie do wizerunku Choupette pojawił się również w stylizacji Janelle Monae. Aktorka dopełniła bowiem oversizowy (celowo za duży - red.), tweedowy płaszcz Thoma Browne'a białą, pikowaną torebką w kształcie popularnej kotki. Po zdjęciu efektownego okrycia wierzchniego Monae zapozowała też fotoreporterom w prześwitującej sukience ułożonej na stelażu w kształcie koła. Jak wyjaśniła, na Met Gali po raz pierwszy pojawiła się przed dziesięcioma laty w towarzystwie Lagerfelda, więc tegoroczne wydarzenie, stanowiące hołd dla twórczości projektanta, jest dla niej symbolicznym "zatoczeniem koła".

Janelle Monae na Met Gali 2023 JUSTIN LANE/PAP/EPA

Janelle Monae na Met Gali 2023 JUSTIN LANE/PAP/EPA

Cara Delevingne, będąca jedną z muz niemieckiego projektanta, na Met Galę 2023 przyszła w charakterystycznych dla domu mody Chanel kolorach - bieli i czerni. Na jej kreacji widoczne były minimalistyczne, wyhaftowane inicjały "KL". Modelka uzupełniła swoją stylizację czarnymi mitenkami, będącymi jednymi ze znaków rozpoznawalnych Lagerfelda.

Cara Delevingne na Met Gali 2023 JUSTIN LANE/PAP/EPA

Na poniedziałkowej gali w nowojorskim Metropolitan Museum of Art strojem wyróżnił się także portorykański raper Bad Bunny. Założony przez niego tweedowy komplet w odcieniu złamanej bieli, wykończony odważnym wycięciem na plecach i dopełniony zwiewną peleryną z kamelii przykuł uwagę wszystkich zebranych.

Bad Bunny na Met Gali 2023 JUSTIN LANE/PAP/EPA

Dua Lipa pojawiła się na poniedziałkowej Met Gali w kultowej sukni ślubnej Chanel z 1992 roku z wyszywanego perłami tweedu. Całość gwiazda uzupełniła masywną biżuterią od Tiffany & Co.

Dua Lipa na Met Gali 2023 JUSTIN LANE/PAP/EPA

W zestawieniu najciekawszych stylizacji z tegorocznej Met Gali nie mogło również zabraknąć stroju Pedro Pascala. Gwiazda serialu "The Last of Us" zjawiła się na imprezie w intrygującym komplecie, złożonym z długiego, intensywnie czerwonego płaszcza i utrzymanej w tej samej kolorystyce koszuli. Całość przełamana została czarnymi elementami: krawatem Valentino, szortami przed kolano i masywnymi, stylizowanymi na wojskowe butami.

Pedro Pascal na Met Gali 2023 JUSTIN LANE/PAP/EPA

Met Gala 2023

Costume Institute Gala, znana szerzej pod nazwą Met Gala, organizowana jest od 1948 roku. Jednak dopiero od czasu, gdy jej organizacją zajęła się ówczesna redaktor naczelna amerykańskiej edycji magazynu "Vogue" Diane Vreeland, nabrała ona rangi jednego z najważniejszych wydarzeń w świecie mody.

Gospodarzami tegorocznej edycji imprezy byli: Penélope Cruz, Michaela Coel, Roger Federer, Dua Lipa oraz Anna Wintour, a jej tematem przewodnim była twórczość Karla Lagerfelda. Wydarzenie stanowiło inaugurację wystawy "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", w ramach której zaprezentowane zostało ponad 150 prac autorstwa legendarnego niemieckiego projektanta.

W ciągu kilkudziesięciu lat kariery Lagerfeld tworzył dla Pierre'a Balmaina, Jeanne Patou, Chloé, Krizii, Ballantyne, Cadette, Charlesa Jourdana oraz Mario Valentino. Od 1967 roku związany był z włoskim domem mody Fendi, a w 1983 objął stery upadającego wówczas domu Chanel, z którego uczynił jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek luksusowych. Był również właścicielem autorskiej marki Karl Lagerfeld. Projektant zmarł w 2019 roku.

Na tegorocznej Met Gali nie zabrakło także wielu innych interesujących kreacji. W poniższej galerii prezentujemy dziesięć kolejnych, szczególnie wartych uwagi.

MET Gala 2023 - najciekawsze stylizacje Stefon Diggs | Jamie McCarthy/Getty Images Tems | EPA Kim Kardashian | EPA Anne Hathaway | JUSTIN LANE/PAP/EPA Jennifer Lopez | JUSTIN LANE/PAP/EPA Choi So-ra | JUSTIN LANE/PAP/EPA Baz Luhrmann i Catherine Martin | JUSTIN LANE/PAP/EPA Kristen Stewart | JUSTIN LANE/PAP/EPA Ke Huy Quan | JUSTIN LANE/PAP/EPA Jeremy Pope | JUSTIN LANE/PAP/EPA

