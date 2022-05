Met Gala 2022. Tłumy gwiazd na najważniejszym balu w świecie mody

Met Gala 2022 przyciągnęła tłumy gwiazd. Ich stylizacje nawiązywały do Pozłacanego Wieku - okresu amerykańskiej historii między zakończeniem wojny secesyjnej a pierwszą dekadą XX wieku. Na czerwonym dywanie królowały: złoto, srebro, biel i czerń. Były niespodzianki i zaskakujące interpretacje obowiązującego motywu.

Met Gala - czyli wernisaż specjalnej wystawy Costume Institute przy Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku - powróciła z tradycyjnym dla siebie rozmachem. Przez krytyków i historyków mody ten wyjątkowy, charytatywny bal uznawany jest za najważniejsze wydarzenie w kalendarzu mody.

Jest papierkiem lakmusowym tego, kto liczy się w amerykańskim przemyśle rozrywkowym. Zwyczajowo lista osób zaproszonych (zazwyczaj do niedzieli trzymana w tajemnicy) ogranicza się do około 600 osób, a jedno zaproszenie kosztuje - według różnych źródeł - od 30 do 35 tysięcy dolarów, za rezerwację całego stolika, trzeba zapłacić od 200 do 300 tysięcy dolarów. W końcu jest to bal charytatywny, a dochód z niego trafia na potrzeby Costume Institute. W ubiegłym roku - jak podał "Washington Post" - podczas balu udało się zebrać około 16 milionów dolarów.

W tegorocznym komitecie organizacyjnym balu zasiedli: Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds oraz Lin-Manuel Miranda. Honorowe miejsca w komitecie po raz kolejny przypadły: redaktorce naczelnej "Vogue'a" Annie Wintour, reżyserowi i projektantowi mody Tomowi Fordowi oraz szefowi Instagrama Adamowi Mosseriemu.

Met Gala 2022 - antologia amerykańskiej mody

W tym roku zwiedzający Metropolitan Museum of Art będą mogli zobaczyć dwie wystawy poświęcone modzie. Po tym, jak wystawa z 2020 roku - w związku z wybuchem pandemii i zamknięciem instytucji wystawienniczych - pokazana została w formie wirtualnej, w 2021 roku (w związku z ciągłym realnym ryzykiem pandemicznym) zrezygnowano z tradycyjnej daty gali - czyli pierwszego poniedziałku maja - a bal odbył się 13 września. Otworzona dla widowni 18 września ekspozycja nosi tytuł "In America: A Lexicon of Fashion" ("W Ameryce: Leksykon mody"). Tegoroczna zaś: "In America: An Anthology of Fashion" ("W Ameryce: Antologia mody") i będzie można ją oglądać od 5 maja. Obie potrwają do 5 września.

Idea całego projektu nawiązuje do pytania postawionego przez Prabala Gurunga: "Who gets to be American? ("Kto może być Amerykaninem?"). Gurung, jeden z najbardziej cenionych obecnie amerykańskich projektantów mody, urodził się w Singapurze, a jego rodzice są Nepalczykami. Na zakończenie pokazu jego kolekcji wiosna/lato 2020, modele i modelki miały na sobie szarfy z tym właśnie pytaniem. Wystawy Costume Institute postawiły w centrum zainteresowania między innymi kwestie inkluzywności oraz pytania o korzenie współczesnego amerykańskiego stylu. "A Lexicon of Fashion" skupiał się na zjawiskach, twórczyniach i twórcach współczesnej mody Stanów Zjednoczonych. "An Anthology of Fashion" ma tworzyć opowieść nie tylko o tych najsłynniejszych twórcach i twórczyniach amerykańskiej mody, jak i "wielu nazwiskach zapomnianych, pominiętych bądź zepchniętych do przypisów historii mody" - zapowiadał Andrew Bolton, główny kurator Costume Institute. Bolton zwracał uwagę, że wystawa ma przedstawiać "nieopowiedzianą historię" Stanów Zjednoczonych.

W związku z tym, że ubiegłoroczna ekspozycja cały czas trwa, tegoroczna zorganizowana została w The American Wing - jednej z galerii poświęconej amerykańskiej sztuce od XVIII do początku XX wieku. Projekt zapowiada się bardzo ambitnie, ponieważ prezentowane kreacje nawiązywać będą do prac wystawionych w poszczególnych przestrzeniach galerii. "Te wnętrza prezentują przegląd ponad dwustuletniej historii amerykańskiego życia domowego - czytamy w opisie wystawy.

W niektórych pomieszczeniach pokazane zostaną trójwymiarowe, filmowe "zamrożone sceny", które powstały we współpracy z wybitnymi przedstawicielami amerykańskiej kinematografii. Za filmowe uzupełnienie wystawy odpowiadają: Martin Scorsese, Sofia Coppola, Janicza Bravo, Julie Dash, Tom Ford, Chloe Zhao, Radha Blank, Regina King i Autumn de Wilde.

Met Gala 2022 - Pozłacany Wiek

Tradycyjnie Met Gali towarzyszy temat przewodni, który powinien zostać uwzględniony w stylizacjach zaproszonych gości. W ubiegłym roku tym tematem było "American Independence" ("Amerykańska niepodległość" bądź "Amerykańska niezależność"). W tym roku stylizacje powinny spełniać dwa warunki: odnosić się do "gilded glamour" i "white tie". "Gilded glamour" nawiązuje do The Gilded Age, czyli Pozłacanego Wieku, okresu w amerykańskiej historii między zakończeniem wojny secesyjnej a pierwszą dekadą XX wieku. "White tie" natomiast jest określeniem na najbardziej uroczysty strój wieczorowy ( u mężczyzn frak, u kobiet - suknia wieczorowa do ziemi, uzupełniona rękawiczkami do łokci, a także tiarą bądź diademem).

Oczywiście, tradycją Met Gali jest to, że mało kto dosłownie traktuje motyw przewodni, a projektanci mody specjalnie dla swoich gwiazd przygotowują autorskie interpretacje głównego tematu. W końcu jest to jedna z niewielu okazji w roku, by poza wybiegiem móc pokazać awangardowe, ekstrawaganckie, ręcznie szyte stroje.

Anna Wintour PAP/EPA/JUSTIN LANE

Szefowa amerykańskiego wydania "Vogue'a" Anna Wintour kolejny rok z rzędu sięgnęła po kreację domu mody Chanel. Jedna z najważniejszych postaci historii mody była jedną z pierwszych gwiazd, jakie pojawiły się na słynnych schodach nowojorskiego muzeum, liczących 154 stopnie.

Met Gala 2022 - najciekawsze stylizacje

Na czerwonym dywanie przed rozpoczęciem balu gwiazdy i gwiazdorzy w różny sposób próbowali skupić uwagę fotoreporterów. Jednak łatwo można było złapać dominujące trendy, które nierzadko w interesujący sposób nawiązywały do mody drugiej połowy XIX wieku. W przeżywającym ogromny rozkwit Nowym Jorku tamtego czasu, bogate Amerykanki stawiały na najróżniejsze tekstury tkanin. Z tego bogactwa przede wszystkim czerpali kreatorzy i kreatorki mody przy tworzeniu kreacji dla gwiazd na poniedziałkowy bal. Były lekkie, tiulowe, przeźroczyste suknie, z całą masą różnych haftów, aplikacji. Były też tworzone z ciężkich tradycyjnych tkanin. Ale wyobraźnia projektantów na tkaninach się nie kończyła: niektóre gwiazdy przyszły w kreacjach stworzonych z łańcuszków bądź sznurów pereł. Srebrna suknia supermodelki Kai Gerber od Alexandra McQueena, przykuwała uwagę nie tylko wcięciami i pięknymi motywami roślinnymi, ale również srebrzystymi frędzlami.

Siostry Hadid na Met Gali Reuters

Nowojorczanka Alicia Keys nie daje zapomnieć o tym, skąd pochodzi. Ralph Lauren, również nowojorczanin, stworzył dla niej kreację połączoną z peleryną, na której stworzona została panorama drapaczy chmur Manhattanu. Do realizacji całego projektu wykorzystano ponad 30 tysięcy kryształków. Nowojorskie motywy w swojej stylizacji posiadała również aktorka Blake Lively. Suknia z domu Versace miała gorset ze zdobieniami, nawiązującymi do Empire State Building oraz Grand Central Station. Na czerwonym dywanie Lively pokazała się u boku męża Ryana Reynoldsa. Talię dekorowała ogromna różowa kokarda. Gdy wspięła się na schody, kokarda została rozwinięta i wokół talii aktorki ukazało się turkusowe drapowanie. W ten sposób twórcy sukni nawiązali do Statui Wolności. Lively miała również tiarę nawiązującą do słynnego pomnika.

Met Gala 2022 - najciekawsze stylizacje Kim Kardashian i Pete Davidson | PAP/EPA/JUSTIN LANE Lilly James | PAP/EPA/JUSTIN LANE Gwen Stefani w kreacji od Very Wang | PAP/EPA/JUSTIN LANE Donatella Versace i Cardi B. | PAP/EPA/JUSTIN LANE Kendall Jenner w sukni od Prady | PAP/EPA/JUSTIN LANE Jared Leto (po prawej) i Alessandro Michele (dyrektor kreatywny Gucci) | PAP/EPA/JUSTIN LANE Brooklyn Peltz Beckham i Nicole Peltz Beckham w strojach od Valentino | PAP/EPA/JUSTIN LANE Naomi Campbell w kreacji od Burberry | PAP/EPA/JUSTIN LANE Cara Delavigne | PAP/EPA/JUSTIN LANE Emma Stone w swojej sukni ślubnej z domu mody Louis Vuitton | PAP/EPA/JUSTIN LANE Venus Williams w projekcie Chloe | PAP/EPA/JUSTIN LANE epa09923399 | EPA Mindy Kaling w kreacji autorstwa Prabala Gurunga | PAP/EPA/JUSTIN LANE Ashley Park w kreacji od Prabala Gurunga | PAP/EPA/JUSTIN LANE Hillary Clinton w kreacji autorstwa Josepha Altuzarry | PAP/EPA/JUSTIN LANE Glen Close w kreacji od Valentino | PAP/EPA/JUSTIN LANE Alicia Keys w kreacji od Ralpha Laurena | PAP/EPA/JUSTIN LANE Adrien Brody i Georgina Chapman | PAP/EPA/JUSTIN LANE Sarah Jessica Parker w sukni autorstwa Christophera Johna Rogersa | PAP/EPA/JUSTIN LANE Julianne Moore w sukni od Toma Forda | PAP/EPA/JUSTIN LANE Cynthia Erivo w kreacji domu mody Louis Vuitton | PAP/EPA/JUSTIN LANE Elon Musk z matką Maye | PAP/EPA/JUSTIN LANE Sebastian Stan w stylizacji domu mody Valentino | PAP/EPA/JUSTIN LANE Winnie Harlow w kreacji od Iris Van Herpen | PAP/EPA/JUSTIN LANE Fredrik Robertsson w projekcie Iris Van Herpen | PAP/EPA/JUSTIN LANE Bradley Cooper | PAP/EPA/JUSTIN LANE Nicola Coughlan w sukni projektu Richarda Quinna | PAP/EPA/JUSTIN LANE Rene-Jean Page | PAP/EPA/JUSTIN LANE Od lewej: Phoebe Bridgers, Paul Mescal i Daisy Edgar-Jones | PAP/EPA/JUSTIN LANE Billie Eilish w sukni domu mody Gucci | PAP/EPA/JUSTIN LANE Emma Chamberlain | PAP/EPA/JUSTIN LANE Bee Shaffer | PAP/EPA/JUSTIN LANE Hamish Bowles | PAP/EPA/JUSTIN LANE Vanessa Hudgens | PAP/EPA/JUSTIN LANE Franklin Leonard | PAP/EPA/JUSTIN LANE Blake Lively w kreacji od Versace | PAP/EPA/JUSTIN LANE Isabelle Boemeke | PAP/EPA/JUSTIN LANE Annie Leibovitz z najmłodszą córką Samuelle | PAP/EPA/JUSTIN LANE Harris Dicksinson | PAP/EPA/JUSTIN LANE Autumn de Wilde | PAP/EPA/JUSTIN LANE Vanessa Nadal i Lin-Manuel Miranda | PAP/EPA/JUSTIN LANE Producent teatralny Jordan Roth w projekcie Thoma Browne'a | PAP/EPA/JUSTIN LANE Tom Ford | PAP/EPA/JUSTIN LANE Austin Butler i Priscilla Presley | PAP/EPA/JUSTIN LANE Priscilla Presley w sukni z domu mody Prada | PAP/EPA/JUSTIN LANE Maude Apatow w kreacji Miu Miu | PAP/EPA/JUSTIN LANE Alton Mason w projekcie domu mody Prada | PAP/EPA/JUSTIN LANE Amber Valletta w sukni z domu mody Versace | PAP/EPA/JUSTIN LANE Janelle Monae w kreacji domu mody Ralph Lauren | PAP/EPA/JUSTIN LANE Jon Batiste | PAP/EPA/JUSTIN LANE Anna Wintour | PAP/EPA/JUSTIN LANE

Jeden z czołowych amerykańskich projektantów Joseph Altuzarra uszył między innymi suknię dla byłej pierwszej damy USA i byłej sekretarz stanu Hillary Clinton, burgundową kreację kształtem nawiązującą bardzo mocno do tych sprzed ponad wieku, ale na jej krawędziach wyhaftowane zostały nazwiska Amerykanek, które były inspiracją dla polityczki. APewną dosłowność w nawiązaniu do tematu przewodniego można było zobaczyć w kreacji z domu mody Gucci, którą miała na sobie Billie Eilish. Pastelowa suknia piosenkarki stworzona została z gotowych materiałów, z których powstawały wcześniejsze kolekcje. Chodziło o to, żeby nie produkować kolejnych tkanin. Jak powiedziała Eilish, chciała, aby jej suknia była jak najbardziej przyjazna środowisku.

Prabal Gurugn, kreację dla swoich gwiazd stworzył z upcycklingowanych tkanin. Aktorka Emma Stone pojawiła się w swojej sukni ślubnej z domu mody Louis Vuitton. Emily Ratajkowsky w kreacji stworzonej przez Gianniego Versace z jego kolekcji na wiosnę/lato 1992. Natomiast Kim Kardashian, która po raz pierwszy publicznie pokazała się z partnerem Petem Davidsonem, miała na sobie suknię Marilyn Monroe, tę w której legendarna gwiazda Hollywood zaśpiewała "Happy Birthday" prezydentowi Johnowi F. Kennedy'emu w maju 1962 roku. Kardashian w rozmowie z magazynem "Vogue" wyznała, że musiała schudnąć do tej sukienki ponad siedem kilogramów. Była żona Ye (czyli Kanyego Westa, który zmienił personalia na Ye) na tę okazję przefarbowała się na blond.

Kim Kardashian i Pete Davidson PAP/EPA/JUSTIN LANE

Najróżniejsze stylizacje można pogrupować na różne sposoby. Na przykład kolorystycznie: mocna fuksja stała się motywem przewodnim projektów domu mody Valentino (zarówno u pań - Nicola Peltz-Beckham czy Glenn Close, jak i u panów - Sebastian Stan), złoto i srebro w kreacjach domu mody Versace (Amber Valletta, Cardi B.), klasycznie piękna biel w wydaniu Toma Forda (Emma Stone, Julianne Moore) czy czerń, która w wydaniu Prady prezentowała się szczególnie dostojnie (Kendall Jenner, Priscilla Presley czy Austin Butler wyglądali oszałamiająco).

Gwen Stefani była jedną z niewielu gwiazd, która postawiła na fluorescencyjną żółć, a jej kreację przygotowała Vera Wang. Jednak całe show skradła modelka i aktorka Cara Delavigne, która potraktowała Pozłacany Wiek bardzo dosłownie. Na czerwonym dywanie prezentowała się w burgundowym garniturze, w pewnym momencie zdjęła marynarkę i oczom wszystkich ukazał się nagi, pozłacany tors Delavigne z zasłoniętymi sutkami. Swoją stylizacją Delavigne wpisuje się w trend męski, polegający na zakładaniu marynarki na gołe ciało.

Cara Delavigne podczas Met Gali Reuters

Autor:Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl