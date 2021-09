Met Gala 2021. Stylizacje gwiazd

Met Gala, nazywana "Oscarami mody" odbyła się w poniedziałkowy wieczór 13 września w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Tematem przewodnim tegorocznej imprezy była nazwa najnowszej wystawy Costume Institute "W Ameryce: Leksykon mody". Impreza była połączona z wernisażem tej wystawy. Szersza publiczność będzie mogła ją oglądać od 18 września w Centrum Kostiumów im. Anny Wintour, redaktor naczelnej magazynu "Vogue".

Met Gala 2021: najpiękniejsze kreacje gwiazd

Impreza miała być esencją amerykańskiej mody, inspiracją było hasło "Niepodległość Stanów Zjednoczonych". W kreacjach pojawiło się wiele nawiązań do historii i kultury USA. Na czerwonym dywanie błyszczały suknie w kolorze czerwonym, białym i niebieskim, nie zabrakło też gwiazdek nawiązujących do amerykańkiej flagi.

Amanda Gorman pojawiła się w chabrowej, błyszczącej sukni od Very Wang. Głowę zdobił kryształowy laur. Poetka zaznaczyła, że chciała upodobnić się do Statui Wolności. Jennifer Lopez postawiła na amerykański western. Założyła czarny kapelusz, brązową, prześwitującą sukienkę i futro. Szeroka biało-czerwona suknia i kurtka jeansowa Debbie Harry upodobniły ją do amerykańskiej flagi.