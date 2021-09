Met Gala 2021. Elliot Page na czerwonym dywanie. Skąd zielona róża w butonierce

Elliot Page zadebiutował na czerwonym dywanie. Podczas poniedziałkowego wieczoru aktor pojawił się wśród gwiazd, jakie zaproszono na Met Galę, której temat przewodni brzmiał "Amerykańska niepodległość". 34-latek postawił na prosty czarny garnitur, uzupełniając go zieloną różą wpiętą w butonierkę - nawiązując do symbolu wprowadzonego do obiegu przez Oscara Wilde'a.