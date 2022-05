Męskie Granie 2022. Osiem miast, 16 koncertów, blisko 80 artystek i artystów

Męskie Granie 2022 pojawi się w ośmiu miastach w nowej formule. 13. edycja popularnej trasy koncertowej to 16 wieczorów koncertowych, podczas których na dwóch scenach zagra blisko 80 polskich artystek i artystów. Oto najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego Męskiego Grania.

Organizatorzy Męskiego Grania 2022 opublikowali w czwartek informację o tegorocznej, 13. edycji popularnej trasy koncertowej. W ubiegłym roku, w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią choroby COVID-19, Męskie Granie zagrało w czterech miastach dwukrotnie: w piątki i w soboty. Okazało się, że formuła, która miała być jednorazowym eksperymentem, została bardzo dobrze przyjęta przez publiczność.

Dlatego w tym roku - w nowej formule - trasa zawita do ośmiu miast, gdzie koncerty odbywać się będą na dwóch scenach w piątki i w soboty. Udział w nich weźmie blisko 80 polskich artystek i artystów z najróżniejszych gatunków muzycznych - niektórzy dobrze znani z poprzednich edycji trasy, inni pojawią się na koncertach po raz pierwszy.

Męskie Granie 2022 - kto wystąpi?

Do tegorocznej trasy zaproszone zostały gwiazdy rodzimego rapu, muzyki alternatywnej i elektronicznej, a także rocka i popu. Stałym elementem trasy jest specjalny występ Dawida Podsiadły, który w każdym mieście zamknie piątkowe koncerty. Jak informują organizatorzy, Podsiadło wykona repertuar, łączący jego największe przeboje oraz utwory, które dawno nie były grane lub nigdy nie były wykonywane na żywo.

Ale to niejedyny specjalny projekt, który będzie częścią trasy. Natalia Przybysz wystąpi między innymi z projektem "40 lat O! Maanam", natomiast Paulina Przybysz jako Rita Pax z "Tribute to Breakout". Krzysztof Zalewski w niektórych miastach zagra MTV Unplugged, a Kortez pojawi się z projektem specjalnym. Będzie też można poznać niecodzienny projekt zatytułowany "Tribute to Krzysztof Krawczyk".

Zaproszenie do trasy przyjęli między innymi: FISZ EMADE TWORZYWO, Miuosh z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk, Ralph Kamiński, Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Majka Jeżowska, Martyna Jakubowicz, Mitch & Mitch, Wczasy, król, Trupa Trupa, Igo oraz Maria Peszek.

Skład Męskie Granie Orkierstra 2022 oraz singiel promujący trasę znany będzie 31 maja.

Męskie Granie 2022 - kalendarz trasy

24-25 czerwca – Poznań, Park Cytadela

Piątek

Scena Główna: Daria Zawiałow; KARAŚ/ROGUCKI; Mitch & Mitch con il loro Gruppo Etereofonico; WOJTEK MAZOLEWSKI – YUGEN; Dawid Podsiadło Scena Ż: Ania Leon; BARANOVSKI; FISMOLL; Jan-rapowanie; Kamil Hussein; Zdechły Osa

Sobota

Scena Główna: Cool Kids of Death; KORTEZ PROJEKT SPECJALNY; MIUOSH x Zespół Śląsk "Pieśni Współczesne"; WaluśKraksaKryzys; Męskie Granie Orkiestra 2022 Scena Ż: Jagoda Kret; JULIA WIENIAWA; Kacperczyk; MEEK, OH WHY?; SYNDROM PARYSKI; Wczasy

8-9 lipca – Katowice, Dolina Trzech Stawów

Piątek

Scena Główna: król; MARIA PESZEK; SMOLIK // KEV FOX; Tribute to Krzysztof Krawczyk; Dawid Podsiadło Scena Ż: 1988 – Ruleta show feat. Tymek, Kacha, Margaret, Rosalie., Onoe Caponoe, Zdechły Osa, Tonfa, Hades, Scolop333ndra; BARANOVSKI; Frank Leen; JULIA WIENIAWA; RAT KRU x KOMBII; The Cassino

Sobota

Scena Główna: KAŚKA SOCHACKA; Kwiat Jabłoni; ØRGANEK; WaluśKraksaKryzys; Męskie Granie Orkiestra 2022 Scena Ż: Natalia Szroeder; Ofelia; Rita Pax – Tribute to Breakout; Sea Saw; SOBEL; Wczasy

"Drogi proste" - Kwiat Jabłoni i Julia Pietrucha Agora Muzyka

15-16 lipca – Warszawa, Służewiec

Piątek

Scena Główna: Cool Kids of Death; Daria Zawiałow; król, Mitch & Mitch con il loro Gruppo Etereofonico; Dawid Podsiadło Scena Ż: BEDOES; BIBOBIT/OSIECKA i Goście; Jagoda Kret; KAMP! X; Rubens; Zalia

Sobota

Scena Główna: MARIA PESZEK; ME AND THAT MAN; MROZU; ZALEWSKI; Męskie Granie Orkiestra 2022 Scena Ż: ATLVNTA; BOKKA; Frank Leen; ta UKRAINKA; Wczasy

22-23 lipca – Wrocław, Partynice

Piątek

Scena Główna: Cool Kids of Death; Daria Zawiałow; FISZ EMADE TWORZYWO; Tribute to Krzysztof Krawczyk; Dawid Podsiadło Scena Ż: Coals; EABS; jakub skorupa; Kacperczyk; Rubens; ta UKRAINKA

Sobota

Scena Główna: Bitamina; KAŚKA SOCHACKA; RALPH KAMINSKI; ZALEWSKI MTV Unplugged; Męskie Granie Orkiestra 2022 Scena Ż: BIBOBIT/OSIECKA i Goście; Jan-rapowanie; Ofelia; Resina pres. Speechless; Trupa Trupa; ŻURKOWSKI

29-30 lipca – Kraków, Muzeum Lotnictwa

Piątek

Scena Główna:

BRODKA; KARAŚ/ROGUCKI; Natalia Przybysz; RALPH KAMINSKI; Dawid Podsiadło

Scena Ż:

BEDOES; jakub skorupa; MEEK, OH WHY?; Rita Pax – Tribute to Breakout; YANA; ŻURKOWSKI

Sobota

Scena Główna: IGO; Kwiat Jabłoni; MROZU; WaluśKraksaKryzys; Męskie Granie Orkiestra 2022 Scena Ż: Ania Leon; ARS LATRANS Orchestra: Sztuka Miłości; MARTIN LANGE; SZCZYL; WOJTEK MAZOLEWSKI – YUGEN; Zdechły Osa

Ralph Kaminski "Biegnij razem ze mną" z płyty "KORA" YouTube\ralphkaminski\FONOBO Label

12-13 sierpnia – Szczecin, Łasztownia

Piątek

Scena Główna: Kwiat Jabłoni; MROZU; Natalia Przybysz: 40 lat O! Maanam; ØRGANEK; Dawid Podsiadło Scena Ż: asthma; Dziwna Wiosna; Jan-rapowanie; Natalia Szroeder; Oxford Drama; SYNDROM PARYSKI

Sobota

Scena Główna: Bitamina; IGO; MIUOSH x Zespół Śląsk „Pieśni Współczesne”; ZALEWSKI MTV Unplugged; Męskie Granie Orkiestra 2022 Scena Ż: Kacperczyk; Kamil Hussein; KAMP! X; KUKON; Mery Spolsky; YANA

19-20 sierpnia – Gdańsk, Polsat Plus Arena

Piątek

Scena Główna: FISZ EMADE TWORZYWO; ME AND THAT MAN; MIUOSH x Zespół Śląsk "Pieśni Współczesne"; RALPH KAMINSKI; Dawid Podsiadło Scena Ż: BEDOES; BOKKA; Jagoda Kret; LUNA; MARTIN LANGE; Zdechły Osa

Sobota

Scena Główna: KAŚKA SOCHACKA; sanah; Vito Bambino; Męskie Granie Orkiestra 2022 Scena Ż: EABS; MUCHY; Ofelia; The Cassino; TYMEK; Zalia

Miuosh x Zespół Śląsk x Jakub Józef Orliński, Marcin Wyrostek "Doliny" FandagoRecords

26-27 sierpnia – Żywiec, Amfiteatr Pod Grojcem

Piątek

Scena Główna: BRODKA; król; FISZ EMADE TWORZYWO; MIUOSH x Zespół Śląsk "Pieśni Współczesne"; PRO8L3M Art Brut na żywo feat. Wanda i Banda, Majka Jeżowska, Martyna Jakubowicz; Dawid Podsiadło Scena Ż: ATLVNTA; Coals; Dziwna Wiosna; MEEK, OH WHY?; Resina; TYMEK, URBAŃSKI; YANA

Sobota

Scena Główna: IGO; Jakub Józef Orliński & Aleksander Dębicz; KORTEZ PROJEKT SPECJALNY; Tribute to Krzysztof Krawczyk; ZALEWSKI MTV Unplugged; Męskie Granie Orkiestra 2022 Scena Ż: ARS LATRANS Orchestra: Sztuka Miłości; EABS; jakub skorupa; Kamil Hussein; Oxford Drama; SOBEL; ta UKRAINKA

Autor:tmw

Źródło: tvn24.pl