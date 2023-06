Media: aktor Bill Murray spotyka się z młodszą o 29 lat piosenkarką. Była żoną słynnego rapera

"The Independent" wyjaśnia, że plotki pojawiły się po tym, jak 72-letni Murray na przełomie maja i czerwca pojawił się na dwóch londyńskich festiwalach: popowym Mighty Hoopla i jazzowo-soulowym Cross The Tracks. Na obu tych wydarzeniach występowała Kelis, autorka m.in. wypuszczonego w 2003 roku hitu "Milkshake". Dziennik dodaje, że aktor i młodsza od niego o 29 lat wokalistka byli widziani razem za kulisami obu tych imprez. W mediach społecznościowych krąży wykonane na backstage'u wspólne zdjęcie amerykańskich celebrytów. Parę widywano też, jak podaje "The Independent", w innych publicznych miejscach.