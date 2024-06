Max wchodzi do Polski. Nowa platforma wystartuje już jutro  

Należący do grupy Warner Bros. Discovery (właściciela TVN24) serwis streamingowy Max wejdzie na polski rynek we wtorek 11 czerwca. Zgodnie z zapowiedziami zaoferuje on swoim użytkownikom bogatą bibliotekę treści na żądanie, dostęp do pakietu 29 różnorodnych kanałów na żywo oraz liczne transmisje wydarzeń sportowych. Na te ostatnie składać się będzie m.in. pełna relacja z igrzysk olimpijskich w Paryżu.